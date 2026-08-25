Универсальные и практичные: это главный тренд в мире сумок, в который стоит инвестировать этой осенью

Модный маятник окончательно отклонился от крошечных микросумок в сторону максимально объемных и функциональных аксессуаров. Габаритные шопперы, объемные сумки-мешки и мягкие хобо официально завоевали статус главного хита осеннего сезона, появившись в коллекциях ведущих мировых брендов и на улицах модных столиц.

Современный ритм жизни превратил большую сумку из простого аксессуара в абсолютную повседневную необходимость. Сегодня женщинам нужен аксессуар, в который без труда поместятся ноутбук, спортивная форма, косметичка, покупки из магазинов и множество мелочей.

Большая сумка позволит гармонично перейти от рабочих встреч к вечерним делам без необходимости менять гардероб. Модели могут быть совершенно разными, главное – вместительность, пишет InStyle.

Почему большая сумка полезна в повседневном гардеробе

Во-первых, это абсолютная универсальность. Вместительный аксессуар легко адаптируется под любые задачи и служит удобным органайзером для офиса, поездок или шопинга.

Во-вторых, с такой сумкой легко балансировать между стилем и комфортом. Современные оверсайз-модели выглядят изысканно, дополняют деловые и повседневные наряды и избавляют от необходимости носить несколько дополнительных пакетов или сумочек. Хотя вы всегда можете выбрать для себя другой осенний тренд – несколько сумок разных форматов в одном образе. Но это уже на любителя.



Большая сумка на осень 2026 / Фото с Pinterest

Кроме того, объемная сумка визуально уравновешивает осеннюю многослойную одежду, такую как пальто оверсайз, тренчи или объемные трикотажные свитера.

Какие модели и фактуры выбирать в этом сезоне

В этом году дизайнеры делают ставку на сочетание тактильных материалов и мягких силуэтов, которые позволяют большой сумке выглядеть естественно и непринужденно в рамках любого аутфита. Вот несколько ключевых фасонов:

мягкие цельные шопперы из замши. Замшевые фактуры глубоких осенних оттенков придают образу уютной текстурности;

сумки-хобо мягкой формы. Объемные силуэты со слегка провисающим дном и широким ремнем выглядят непринужденно и легко подстраиваются под содержимое;

плетеные кожаные сумки-тоут. Текстурное плетение придает большой сумке структурированности и более дорогого вида, делая ее акцентным элементом сдержанного образа;

водонепроницаемые нейлоновые варианты. Практичный выбор для активной городской жизни и путешествий, который отличается минимальным собственным весом и устойчивостью к непогоде.



Модная большая сумка на осень / Фото с Pinterest

На что обратить внимание при выборе

Чтобы большая сумка стала удобным и долговечным спутником, важно учитывать несколько технических деталей. Во-первых, выбирайте модели с более широкими или закругленными ручками, которые равномерно распределяют вес и не давят на плечо. Во-вторых, обращайте внимание на качество материала: он должен держать форму и быть износостойким. Наконец, проверяйте наличие внутренних карманов или отделений, которые помогут поддерживать порядок внутри большого пространства.



Какую сумку выбрать на осень 2026 / Фото с Pinterest

А если вы все-таки предпочитаете небольшие, но практичные модели, то сумка-седло идеально подойдет вам на эту осень.