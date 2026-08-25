Сучасний ритм життя перетворив велику сумку з простого аксесуара на абсолютну повсякденну необхідність. Сьогодні жінкам потрібен атрибут, який без зусиль вміщує ноутбук, спортивну форму, косметичку, шопінг-покупки та безліч дрібниць.

Велика сумка дозволить гармонійно перейти від робочих зустрічей до вечірніх справ без потреби змінювати гардероб. Моделі можуть бути абсолютно різні, головне – місткість, пише InStyle.

Чим корисна велика сумка у щоденному гардеробі

По-перше, це абсолютна універсальність. Місткий аксесуар легко адаптується під будь-які завдання і служить зручним органайзером для офісу, поїздок або шопінгу.

По-друге, з такою сумкою легко балансувати між стилем та комфортом. Сучасні оверсайз-моделі мають вишуканий вигляд, доповнюють ділові та повсякденні аутфіти й звільняють від потреби носити кілька додаткових пакетів чи торбинок. Хоча, ви завжди можете вибрати для себе інший осінній тренд – кілька різноформатних сумок в одному образі. Але це вже на любителя.

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Велика сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Крім того, об'ємна сумка візуально врівноважує осінній багатошаровий одяг, такий як оверсайз-пальта, тренчі або об'ємні трикотажні светри.

Які моделі та фактури обирати цього сезону

Цього року дизайнери роблять ставку на поєднання тактильних матеріалів і м'яких силуетів, які дозволяють великій сумці мати природний та невимушений вигляд в рамках будь-якого аутфіту. Ось кілька ключових фасонів:

м'які суцільні шопери з замші. Замшеві фактури глибоких осінніх відтінків додають образу затишної текстурності;

сумки-хобо м'якої форми. Об'ємні силуети з дном, що злегка провисає, і широким ременем мають невимушений вигляд та легко підлаштовуються під вміст;

плетені шкіряні тоути. Текстурне плетіння надає великій сумці структурованості та дорожчого вигляду, роблячи її акцентним елементом стриманого образу;

водонепроникні нейлонові варіанти. Практичний вибір для активного міського життя та подорожей, який відрізняється мінімальною власною вагою та стійкістю до негоди.



Модна велика сумка на осінь / Фото з Pinterest

На що звернути увагу під час вибору

Щоб велика сумка стала зручним і довговічним супутником, важливо враховувати кілька технічних деталей. По-перше, обирайте моделі з ширшими або округленими ручками, які рівномірно розподіляють вагу та не тиснуть на плече. По-друге, звертайте увагу на якість матеріалу: він повинен тримати форму та бути стійким до зношування. Наостанок, перевіряйте наявність внутрішніх кишень або секцій, які допоможуть підтримувати порядок усередині великого простору.



Яку сумку вибрати на осінь 2026 / Фото з Pinterest

А якщо ви все-таки полюбляєте невеликі, але практичні моделі, то сумка-сідло вам ідеально підійде на цю осінь.