Вот 5 самых модных свитеров с подиумов, которые вам захочется носить прямо сейчас

С наступлением прохлады уютный трикотаж выходит на первый план и становится основой самых модных повседневных образов. Новые коллекции ведущих модных домов предлагают отойти от скучной базы и взглянуть на привычные теплые вещи через призму выразительного дизайна.

Свежие показы ведущих брендов и образы модниц на улицах во время Недель моды показали, что свитера становятся не просто уютной одеждой для прохладных дней, но и главным трендом и изюминкой образа. Редакторы ELLE выделили ключевые трикотажные силуэты на этот холодный сезон. Дизайнеры переосмыслили уютную базу, соединив повседневную практичность со смелыми акцентами для самовыражения.

Какие свитера в моде осенью 2026

Подиумы доказывают, что свитер давно перестал быть сугубо утилитарной вещью против непогоды. Сегодня это главный элемент теплого гардероба, который задает настроение всему образу благодаря выверенным деталям:

Пуловеры со спортивной графикой и логотипами. Эстетика спортивного шика от Tory Burch и Tommy Hilfiger превращает обычный трикотаж в модное заявление. Стилизовать их рекомендуют на контрасте: носите графический джемпер с женственной яркой юбкой миди или непринужденными широкими джинсами.

Какие свитера в моде: смотрите фото

Лаконичные круглые вырезы (crewneck). Вечная классика снова на пике популярности благодаря безупречному крою у Loewe и Stella McCartney. Их преимущество заключается в универсальности, ведь минималистичный джемпер прямого кроя легко вписывается в любой стиль.

Свитер с круглым вырезом: смотрите фото

Романтичные цветочные мотивы. Растительные принты, флористические мотивы и вышивка, замеченные на показах Stine Goya и Monse, придают осеннему гардеробу нежности. Такой свитер становится главным акцентом сдержанного лука и мгновенно освежает портретную зону.



Свитер с вышивкой в виде цветочков / Фото из инстаграма

Невесомые модели с V-образным вырезом. Тонкий пуловер с глубоким декольте, как в коллекциях Tod's и Sandy Liang, создает изящную вертикаль и подойдет для создания утонченной многослойности. Его невероятно стильно надевать поверх контрастной плотной рубашки или носить отдельно на голое тело в спокойных пастельных оттенках.

Модные свитера на осень 2026: смотрите фото

Фактурное плетение, перфорация и интересные детали. Дизайнеры Prada, Michael Kors и Brunello Cucinelli сделали ставку на объемные шахматные узоры, перфорацию с металлическими люверсами и воздушный ажур. Сложная тактильная поверхность придает глубину даже монохромному наряду и превращает привычный теплый джемпер в арт-объект.



Какие свитера носить осенью 2026 / Фото Zalando

В этом сезоне ставка делается на индивидуальность и игру противоположностей. Выбирайте уютный фасон, сочетайте необычные текстуры с базовыми вещами и смело выражайте свое настроение в каждом осеннем образе. В этом сезоне также в моде еще один уютный тренд – вещи из бархата.