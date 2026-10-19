Модные подиумы сезона осень-зима 2026 окончательно развеяли стереотип о том, что эта мягкая ткань предназначена исключительно для вечерних нарядов. Согласно аналитике платформы Tagwalk, присутствие бархата на мировых показах выросло сразу на 81%, пишет Vogue Arabia. Дизайнеры единодушно советуют не ждать особого повода и смело внедрять этот уютный материал в повседневный гардероб.

С чем и как носить бархат в повседневной жизни

1. Выбирайте структурированный тейлоринг

Сочетание мягкости ткани с четкими линиями брючного костюма выглядит современно и непринужденно. Бренд Khaite делает ставку на романтическую вышивку, Genny сочетает блейзер глубокого винного оттенка с широкими штанами и воздушной блузкой, а Ann Demeulemeester предлагает смелое сочетание удлиненного жакета с бермудами.

Как стильно носить бархат: смотрите фото

2. Сочетайте бархат с базовыми вещами

Перенести вещь в дневной контекст помогают простые спутники из базового гардероба. Например, Alberta Ferretti комбинирует прямую бархатную юбку оттенка пыльной розы с лаконичным белым топом и высокими сапогами. Для городских будней идеально подойдет яркий бархатный пиджак в тандеме со свободными джинсами или трикотажной юбкой и кожаными лоферами.



Как стильно носить бархатный жакет / Фото с Pinterest

3. Играйте на контрасте фактур

Чтобы образ не выглядел старомодно, сочетайте бархат с диаметрально противоположными материалами. В коллекции Lemaire оливковая водолазка дополнена шоколадно-коричневыми кожаными штанами, а Khaite сочетает объемную юбку с полупрозрачной рубашкой.

4. Откажитесь от предсказуемой палитры

Вместо классического черного обратите внимание на сложные, насыщенные оттенки. Ulla Johnson предлагает костюмы в глубоком бирюзовом оттенке, Kim Shui красит бархат в сочный терракотовый цвет, а Roberto Cavalli демонстрирует мини-платья насыщенного фиолетового цвета.



Бархатный костюм на осень / Фото с Pinterest

5. Выбирайте архитектурный крой

Если вы выбираете бархатное платье или пальто для выхода, делайте акцент на выразительном силуэте, как у Jean Paul Gaultier или Richard Quinn. Не бойтесь экспериментировать с пропорциями и фактурами, адаптируя подиумные тренды к своему комфортному ритму жизни.



С чем носить бархат / Фото из инстаграма Joselyn De Maria Campos

Интересные фактуры и принты прошлых лет возвращаются, как мы видим. В этом сезоне также в моде твидовые жакеты, которые раньше были очень популярны, как и бархат.