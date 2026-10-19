Жакеты из фактурного твида букле давно считаются визитной карточкой сдержанной классики, однако современные подиумы предлагают полностью переосмыслить их консервативный характер. Модные эксперты Elle отмечают, что благодаря образам дизайнеров этот культовый элемент гардероба станет легче интегрировать в ультрамодные повседневные комплекты.

Твидовый жакет на осень: смотрите фото

Первый смелый прием продемонстрировал Матье Блази в новейшей коллекции Chanel, предложив надевать твидовый жакет на голое тело или сочетать его с полупрозрачным топом. Чтобы создать изысканный и в то же время утонченный силуэт, достаточно застегнуть пиджак только на верхнюю пуговицу, открывая нижнюю часть образа.

С чем носить твидовый жакет: смотрите фото

Вместо привычного костюмного дуэта с классической юбкой стилисты советуют обратить внимание на нижнюю часть с заниженной талией. Такой контраст кроя визуально открывает линию талии и делает традиционный твид непринужденным и динамичным.

Еще один способ разбавить академическую сдержанность жакета – скомбинировать его с дерзкими микрошортами или лаконичной микроюбкой. Завершить такой городской наряд помогут высокие сапоги из гладкой кожи на низком ходу или устойчивом каблуке.



Как носить твидовый жакет / Фото с Pinterest

Для комфортных повседневных образов классические шелковые блузки стоит заменить базовыми футболками с винтажными принтами в стиле гранж. Сочетание благородного рельефного твида и легкой непринужденности хлопковой футболки мгновенно избавляет образ от излишней строгости.

Как носить твидовый жакет в повседневной жизни: смотрите фото

Беспроигрышным вариантом остаются широкие джинсы свободного кроя, модели с заметными отворотами или белый деним. Для более элегантных мероприятий жакет безупречно сочетается с расклешенными штанами или струящимися сатиновыми моделями, подобранными в тон нитям ткани букле.



Как стильно носить твидовый жакет / Фото из инстаграма Блэр Эди

Интересно, что возвращение к классическим силуэтам прослеживается и в более широком контексте: на мировых подиумах стремительно набирает популярность гардероб в университетском стиле, где подобные шерстяные пиджаки становятся главной основой базовых образов. Также в моду ворвался пиджак профессора, который уже хотят носить все модницы.