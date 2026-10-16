В сезоне весна-лето 2027 университетский стиль выходит на совершенно новый уровень. Теперь он вдохновлен консервативным и сдержанным гардеробом преподавателей, что пишет издание Vogue. Если раньше модницы увлекались игривым стилем "преп" с теннисными юбками и вязаными жилетами, то теперь в центре внимания оказались академическая зрелость и долговечность.
Главным героем деловых и повседневных образов становится жакет классического кроя. Традиционно его шьют из твида или плотной шерсти в естественной приглушенной палитре, чаще всего – с изысканным клетчатым принтом.
Стильный пиджак на весну 2027 года
Мировые модные дома, в частности Chanel, Miu Miu, Christian Dior и Loewe, активно экспериментируют с традиционным силуэтом. Они придают жакетам акцентные плечи, приталенный крой, более легкие текстуры и светлые весенние оттенки, сохраняя при этом интеллектуальный шарм.
Стильный пиджак на весну 2027 года / Фото Pinterest
Особое внимание привлекла подиумная интерпретация от Джонатана Андерсона для Christian Dior. Дизайнер сохранил сдержанную нейтральную клетку, но заменил теплый твид на полупрозрачную легкую ткань.
С чем носить клетчатый пиджак
Классический крой и нейтральный принт делают пиджак по-настоящему универсальной инвестицией, которая легко адаптируется к любому гардеробу и гармонично подходит женщинам любого возраста.
Модный образ с клетчатым пиджаком / Фото Pinterest
Стилисты советуют попробовать несколько беспроигрышных сочетаний:
- С прямыми классическими штанами или юбкой А-силуэта для создания дорогого офисного наряда.
- С элементами вечернего стиля или шелковыми платьями для игры на контрасте фактур.
- Со спортивной одеждой и кроссовками для непринужденных городских прогулок.
- В смелых комбинациях принтов. Например, клетка прекрасно сочетается с полоской, нежным горошком, геометрической абстракцией или даже анималистическим узором.
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