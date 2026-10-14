Недавно модницы и модники Шанхая во время местной Недели моды показали свои образы, вдохновленные эстетикой бабушкиных шкафов. Среди их образов мы заметили один интересный тренд, который выделялся больше всего – уютные вязаные вещи.



Образ модницы из Шанхая с вязаной юбкой в стиле пэчворк / Фото Yumeng Zheng



Стритстайл Шанхая во время Недели моды / Фото Yumeng Zheng

В чем же заключается популярность этих вещей и почему они стали вневременной классикой? Глядя на эти образы, создается стойкое впечатление, будто эту юбку или эту мягкую кофточку собственноручно вязала бабушка долгими зимними вечерами. В этом и заключается их главный шарм – они наполнены теплом ручной работы, искренностью и уютом, по которым мы так соскучились в мире масс-маркета.



Какие вязаные вещи в моде в 2026 году / Фото с Pinterest

Такие вещи никогда не выходят из моды, потому что они несут в себе историю и дух ностальгии, создавая по-настоящему живые и душевные образы, которые выглядят дорого и в то же время очень по-домашнему уютно.



Полосатый вязаный жилет на осень 2026 года / Фото с Pinterest

Как носить вязаные вещи из "бабушкиного шкафа"

Чтобы носить такие вещи стильно и современно, придерживайтесь нескольких простых правил. Сбалансируйте объемный "бабушкин" кардиган или свитер чем-то лаконичным и современным – например, строгими прямыми джинсами, кожаными штанами или лаконичной мини-юбкой, чтобы избежать чрезмерной винтажности.



Как стильно носить объемную вязаную кофту осенью / Фото с Pinterest

Не бойтесь смешивать фактуры: грубая ручная вязка отлично сочетается с гладким шелком, атласом или денимом. Добавьте несколько аккуратных современных украшений или минималистичную обувь – и вы получите идеальный, сбалансированный наряд, в котором сочетаются уют прошлого и ритм современного города.

Что уже можно добавлять в ваш гардероб: вязаные жилетки, носки, кардиганы, платья, юбки, а также некоторые аксессуары – береты, перчатки, шарфы, вязаные украшения для волос и одежды.

Ранее 24 Канал рассказывал о модном стиле Dolce Nonna, который также пригодится вам для создания уютных вневременных нарядов.