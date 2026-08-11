Дело не просто в винтажной одежде, а в особой философии. Если "тихая роскошь" элегантно демонстрировала статус, то Dolce Nonna делает ставку на уют, качество и комфорт, пишет Vogue France. Это гардероб, который не зависит от быстро меняющейся моды. В гардеробе может быть одна и та же любимая вещь, которую носят годами с абсолютной уверенностью.



Зумеры восхитились стилем одежды Dolce Nonna / фото из инстаграма

Из чего состоит гардероб в стиле итальянской бабушки

Образ Dolce Nonna сочетает практичность с кинематографической эстетикой 1960-х годов. Базовые элементы этого стиля следующие:

лен и платья миди с ретро-принтами;

шелковые платки на голову и солнцезащитные очки;

удобные сандалии и фартуки;

вязаные или кружевные юбки, платья и кофточки, которые напоминают бабушкины занавески;

фамильные украшения, передаваемые из поколения в поколение.

Этой эстетикой увлеклись не только зумеры, но и представители других поколений – так, известная трендсеттерка Белла Хадид заранее уловила этот тренд и уже давно появляется на публике в уютных нарядах итальянской nonna.

Белла Хадид в образе с элементами Dolce Nonna / Getty Images

Эту эстетику уже подхватили мировые подиумы. На показах Jacquemus летняя одежда погружала в атмосферу средиземноморского отдыха и излучала вибрации простой жизни для себя, а не для показухи. Miu Miu вывели на подиум актрису Сандру Гюллер в фартуке, превратив домашний элемент в модный манифест.

Главная причина популярности этого стиля – усталость от мимолетных микротрендов. Итальянская бабушка не пытается набирать лайки или выглядеть идеально на фото. Она готовит пасту, ухаживает за садом и выбирает вещи, в которых удобно жить, что и делает этот образ столь привлекательным в этой суматошной жизни.



Как создать образ в стиле итальянской бабушки / фото из инстаграма



Образы в стиле Dolce Nonna / фото из инстаграма



Модный летний образ Dolce Nonna / фото из инстаграма

Белый летний образ в стиле итальянской бабушки / фото из инстаграма

Идеально в этот стиль впишутся "дедушкины" сандалии, которые уверенно и смело вернулись в тренды.