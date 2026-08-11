Справа не просто у вінтажному одязі, а в особливій філософії. Якщо "тиха розкіш" елегантно демонструвала статус, то Dolce Nonna обирає затишок, якість і комфорт, пише Vogue France. Це гардероб, який не залежить від швидкої моди. В гардеробі може бути одна й та сама улюблена річ, яку носять роками з абсолютною впевненістю.



Зумери захопилися стилем в одязі Dolce Nonna / фото з інстаграму

З чого складається гардероб у стилі італійської бабусі

Образ Dolce Nonna поєднує практичність із кінематографічною естетикою 1960-х років. Базові елементи цього стилю такі:

льон та сукні міді з ретро-принтами;

шовкові хустки на голову та сонцезахисні окуляри;

зручні сандалі та фартухи;

в'язані чи мереживні спідниці, сукні та кофтинки, що нагадують бабусині фіранки;

фамільні прикраси, які передаються з покоління у покоління.

Естетикою захопилися не лише зумери, а й представники інших поколінь – так, відома трендсетерка Белла Хадід ще заздалегідь відчула цей вектор і вже давно з'являється на публіці в затишних аутфітах італійської nonna.

Белла Хадід в образі з елементами Dolce Nonna / Getty Images

Цю естетику вже підхопили світові подіуми. На показах Jacquemus літній одяг занурював у атмосферу середземноморського відпочинку і мав вайб простого життя для себе, а не на показ. Miu Miu вивели на подіум акторку Сандру Гюллер у фартуху, перетворивши хатній елемент на модний маніфест.

Головна причина популярності цього стилю – втома від швидкоплинних мікротрендів. Італійська нонна не намагається збирати вподобайки чи мати ідеальний вигляд для фото. Вона готує пасту, доглядає за садом і обирає речі, в яких зручно жити, що й робить цей образ настільки привабливим для цього буремного життя.



Як зробити образ у стилі італійської бабусі / фото з інстаграму



Образи у стилі Dolce Nonna / фото з інстаграму



Модний літній образ Dolce Nonna / фото з інстаграму

Білий літній образ у стилі італійської бабусі / фото з інстаграму

Ідеально у цей стиль впишуться "дідові" сандалі, які впевнено та сміливо повернулися в тренди.