Для тих, хто не хоче обирати між практичністю та стилем, ця пара може стати однією з найвдаліших покупок літа. Що таке "дідові" сандалі та з чим їх носити, щоб мати сучасний вигляд, розповіло модне видання VOGUE.

Тренд уже можна було помітити на подіумах. Під час показів чоловічих колекцій сезону весна–літо 2026 на Тижні моди в Мілані дизайнери поєднували такі сандалі як із класичними штанами, так і з шортами. Втім, сам тренд давно вийшов за межі чоловічого гардероба – сьогодні подібні пари дедалі частіше з'являються і в жіночих образах.

Образ з "дідусевими" сандалями / Фото з Pinterest

Свою назву "дідові" сандалі отримали завдяки характерному вигляду. Це прості шкіряні моделі із широкими ремінцями, які ще недавно асоціювалися переважно з людьми старшого віку, а тепер дедалі частіше з'являються в модних луках. До "дідового" взуття зазвичай відносять не лише сандалі, а й мокасини чи трекінгові кросівки. Проте головна риса всіх цих моделей одна – вони насамперед зручні. Широкі ремінці, міцна підошва та комфорт під час ходьби сьогодні цінуються не менше, ніж стильний вигляд.

Цього літа особливо популярними стали рибальські сандалі. Вони легко вписуються у повсякденний гардероб і добре комбінуються із шортами, лляними штанами, джинсами та навіть легкими сукнями.

Образ з "рибальськими" сандалями / Фото з Pinterest

Стилісти радять звертати увагу на шкіряні варіанти: вони довше служитимуть і виглядатимуть більш елегантно. А світлі шкарпетки допоможуть створити автентичний образ в італійському стилі nonno – "дідуся".

Образ з "дідусевими" сандалями / Фото з Pinterest

До речі, ще одним несподіваним хітом сезону стали в'єтнамки на танкетці. Пара, популярна у 90-х, стрімко повернулася в моду та вже встигла заполонити соцмережі.