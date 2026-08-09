Для тех, кто не хочет выбирать между практичностью и стилем, эта пара может стать одной из самых удачных покупок лета. Что такое "дедушкины" сандалии и с чем их носить, чтобы выглядеть современно, рассказало модное издание VOGUE.

Этот тренд уже можно было заметить на подиумах. Во время показов мужских коллекций сезона весна–лето 2026 на Неделе моды в Милане дизайнеры сочетали такие сандалии как с классическими брюками, так и с шортами. Впрочем, сам тренд давно вышел за пределы мужского гардероба – сегодня подобные модели все чаще появляются и в женских образах.

Образ с "дедушкиными" сандалиями / Фото с Pinterest

Свое название "дедушкины" сандалии получили благодаря характерному внешнему виду. Это простые кожаные модели с широкими ремешками, которые еще недавно ассоциировались преимущественно с людьми старшего возраста, а теперь все чаще появляются в модных образах. К "дедушкиной" обуви обычно относят не только сандалии, но и мокасины или трекинговые кроссовки. Однако главная черта всех этих моделей одна – они прежде всего удобны. Широкие ремешки, прочная подошва и комфорт при ходьбе сегодня ценятся не меньше, чем стильный вид.

Этим летом особенно популярными стали рыбацкие сандалии. Они легко вписываются в повседневный гардероб и хорошо сочетаются с шортами, льняными брюками, джинсами и даже легкими платьями.

Образ с "рыбацкими" сандалиями / Фото с Pinterest

Стилисты советуют обращать внимание на кожаные варианты: они прослужат дольше и будут выглядеть более элегантно. А светлые носки помогут создать аутентичный образ в итальянском стиле nonno – "дедушки".

Образ с "дедушкиными" сандалиями / Фото с Pinterest

Кстати, что еще является неожиданным хитом сезона, это вьетнамки на танкетке. Модель, популярная в 90-х, стремительно вернулась в моду и уже успела заполонить соцсети.