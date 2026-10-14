Нещодавно модниці та модники Шанхаю під час місцевого Тижня моди показали свої образи, натхненні естетикою бабусиних шаф. Серед їхніх образів ми помітили один цікавий тренд, який виділявся найбільше – затишні в'язані речі.



Образ модниці з Шанхаю із в'язаною спідницею у стилі печворк / Фото Yumeng Zheng



Стрітстайл Шанхаю під час Тижня моди / ФотоYumeng Zheng

У чому ж полягає популярність цих речей і чому вони стали позачасовою класикою? Дивлячись на ці образи, складається стійке враження, ніби цю спідницю чи цю м'яку кофтинку власноруч в'язала бабуся довгими зимовими вечорами. У цьому і полягає їхній головний шарм – вони наповнені теплом ручної роботи, щирістю та затишком, за якими ми так скучили у світі мас-маркету.



Які в'язані речі в моді у 2026 році / Фото з Pinterest

Такі речі ніколи не виходять із моди, тому що вони несуть у собі історію та дух ностальгії, створюючи справді живі та душевні образи, які мають дорогий вигляд і водночас дуже по-домашньому затишний.



Смугаста в'язана жилетка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Як носити в'язані речі з "бабусиної шафи"

Щоб носити такі речі стильно і сучасно, дотримуйтеся кількох простих правил. Балансуйте об'ємний "бабусин" кардиган чи светр чимось лаконічним і сучасним – наприклад, строгими прямими джинсами, шкіряними штанами або лаконічною мініспідницею, щоб уникнути надмірної вінтажності.



Як стильно носити об'ємну в'язану кофту восени / Фото з Pinterest

Не бійтеся міксувати фактури: груба ручна в'язка круто міксується з гладким шовком, атласом чи денімом. Додайте кілька акуратних сучасних прикрас або мінімалістичне взуття – і ви отримаєте ідеальний, збалансований аутфіт, у якому поєднуються затишок минулого та ритм сучасного міста.

Що вже можна додавати до вашого гардероба: в'язані жилетки, шкарпетки, кардигани, сукні, спідниці, а також деякі аксесуари — берети, рукавички, шарфи, в'язані прикраси для волосся та одягу.

Раніше 24 Канал розповідав про модний стиль Dolce Nonna, який також стане вам у пригоді для створення затишних позачасових аутфітів.