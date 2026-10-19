Жакети з фактурного твіду букле давно вважаються візитівкою стриманої класики, проте сучасні подіуми пропонують повністю переосмислити їхній консервативний характер. Модні експерти Elle зазначають, що завдяки образам дизайнерів цей культовий елемент гардероба стане легше інтегрувати в ультрамодні повсякденні комплекти.

Твідовий жакет на осінь: дивіться фото

Перший сміливий прийом продемонстрував Матьє Блазі в найновішій колекції Chanel, запропонувавши вдягати твідовий жакет на голе тіло або поєднувати його з напівпрозорим топом. Щоб створити вишуканий і водночас делікатний силует, достатньо застебнути піджак лише на верхній ґудзик, відкриваючи нижню частину образу.

З чим носити твідовий жакет: дивіться фото

Замість звичного костюмного дуету з класичною спідницею стилісти радять придивитися до низу із заниженою талією. Такий контраст крою візуально відкриває лінію талії та робить традиційний твід невимушеним і динамічним.

Ще один спосіб розбавити академічну стриманість жакета – скомбінувати його із зухвалими мікрошортами або лаконічною мікроспідницею. Завершити такий міський сет допоможуть високі чоботи з гладкої шкіри на низькому ходу або стійких підборах.



Як носити твідовий жакет / Фото з Pinterest

Для комфортних щоденних виходів класичні шовкові блузи варто замінити базовими футболками з вінтажними принтами у стилі гранж. Поєднання благородного рельєфного твіду та легкої невимушеності бавовняної футболки миттєво позбавляє образ надмірної суворості.

Як носити твідовий жакет у повсякденності: дивіться фото

Безпрограшним варіантом залишаються широкі джинси вільного крою, моделі з помітними відворотами або білий денім. Для елегантніших заходів жакет бездоганно пасує до розкльошених штанів чи струмливих сатинових моделей, підібраних у тон ниткам тканини букле.



Як стильно носити твідовий жакет / Фото з інстаграму Блер Еді

Цікаво, що повернення до класичних силуетів простежується й у ширшому контексті: на світових подіумах стрімко набирає популярності гардероб в університетському стилі, де подібні вовняні піджаки стають головною основою базових образів. Також у моду увірвався жакет професора, який вже хочуть носити усі модниці.