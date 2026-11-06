Свитер аргайл – новая любовь модниц: как и с чем его сочетать

В холодное время года гардероб просто невозможно представить без теплого трикотажа, а без стильного свитера не стоит и надеяться на безупречный вид. Главным модным открытием зимы стал уютный джемпер с принтом аргайл, который мастерски сочетает в себе ретро-эстетику и современную легкость.

British Vogue назвал джемпер в стиле дедушки-гольфиста главным трикотажным хитом холодного сезона. Вещь, которая долгое время ассоциировалась с консервативным гардеробом для загородных клубов, теперь стремительно возглавила списки желаний инфлюенсерок.

В центре внимания оказался культовый геометрический узор аргайл – характерный рисунок из контрастных диагональных ромбов. Этот мотив происходит от традиционного тартана шотландского клана Кэмпбелл, а впоследствии благодаря герцогу Виндзорскому и бренду Pringle стал синонимом изысканной британской классики.



Модный свитер с узором аргайл / Фото из инстаграма the.creabea

Возвращение интеллектуального трикотажа на мировые подиумы инициировал бренд Miu Miu, а закрепили эту тенденцию коллекции Khaite, Ssstein и Kallmeyer. Значительный вклад в популяризацию этой эстетики внесла и ведущая шоу The Traitors Клаудия Винкльман, чьи атмосферные образы с ромбовидными свитерами, грубыми ботинками и твидом стали вирусными в сети.

Клаудия Винкльман в свитере с аргайлом: смотрите фото

Стилизовать такой свитер довольно легко, ведь геометрический принт сам по себе является акцентом. Лучше всего он смотрится в простых сочетаниях: с классическими прямыми джинсами или штанами и структурированным оверсайз-жакетом мужского кроя.

Как носить свитер с узором аргайл: смотрите фото

Для создания элегантного повседневного образа сочетайте аргайл с лаконичными леггинсами, кожаной курткой и высокими жокейскими сапогами. Поклонницам шотландского колорита понравится дуэт теплого джемпера с юбкой миди и массивной обувью на тракторной подошве.



С чем сочетать свитер аргайл зимой / Фото из инстаграма piazzaduomocrema

Чтобы образ выглядел сбалансированно, выбирайте нейтральный низ, который повторяет один из базовых оттенков самого узора. Натуральные материалы, такие как кашемир, шерсть или альпака, помогут создать ощущение сдержанной роскоши и обеспечат максимальное тепло.

Стильный образ со свитером в клетку аргайл: смотрите фото

Всегда интересно переосмысливать винтажные силуэты и адаптировать их к современному динамичному ритму. А чтобы узнать о других фасонах, цветах и фактурах свитеров, которые покоряют модное пространство, ловите нашу подборку.