Не выйдут из моды: 7 вещей, которые не стоит выбрасывать из гардероба

Есть вещи, которые переживают не один модный сезон и каждый раз возвращаются в новых сочетаниях. Они помогают сформировать гардероб без хаотичных покупок и подходят как для повседневной носки, так и для торжественных выходов. Именно такие модели лучше всего сохраняют актуальность в долгосрочной перспективе.

Модные тенденции быстро меняются, но некоторые вещи остаются в гардеробе надолго именно благодаря своей универсальности. Как пишет Martha Stewart, стоит делать ставку не на количество покупок, а на качество вещей и умение вдохнуть в них новую жизнь.

При таком подходе особенно ценными становятся модели, которые не теряют форму, хорошо сочетаются с разными стилями и легко адаптируются к новому сезону. Именно поэтому стилисты советуют не спешить прощаться с базовыми вещами, которые годами служат в продуманном гардеробе.

Кожаная куртка на осень

Кожаная куртка давно закрепилась в статусе классики. Речь идет как об укороченной модели-косухе, так и о более длинном фасоне: такая верхняя одежда легко сочетается с джинсами, платьями или классическими брюками. Кожа со временем только приобретает характер, становится мягче, а естественная патина придает изделию особый шарм. Если куртка утратила привлекательный вид или стала слишком жесткой, ее можно профессионально почистить или отреставрировать.



Девушка в короткой юбке и кожаной куртке / фото из инстаграма

Жакет должен быть в каждом гардеробе

Качественный жакет остается универсальным независимо от мимолетных изменений в моде. Если фасон вашего жакета кажется вам немного устаревшим, то его можно обновить, заменив пуговицы или слегка скорректировав крой у портного. Жакет всегда отлично сочетается с джинсами, легким платьем или классическим костюмом, а качественные ткани с годами часто становятся только более комфортными.



Девушка в белой юбке, розовом жакете и балетках / фото из инстаграма

Качественные джинсы

Джинсы из качественного денима – еще одна вещь, которую не стоит спешить выбрасывать. Фасоны меняются, но сам деним всегда остается актуальным, особенно если это пара, которая идеально сидит по фигуре. Мода циклична, поэтому популярность различных силуэтов – от клеша до высокой посадки – постоянно возвращается. Если джинсы удобны и имеют качественный крой, они гарантированно останутся среди актуальных трендов еще не один сезон.



Образ с джинсами и черной майкой / фото из инстаграма

Базовая белая рубашка: универсальная основа

Белая рубашка остается одной из самых практичных вещей в гардеробе. Она легко сочетается с юбками, брюками, джинсами или строгими костюмами, подходя как для деловых встреч, так и для повседневных прогулок. Главное – поддерживать белоснежный цвет ткани и следить, чтобы изделие не теряло четкой формы.



Образ с белой рубашкой и черными брюками / фото из инстаграма

Классический женский тренч: сочетание практичности и элегантности

Тренч давно вышел за рамки чисто сезонной верхней одежды. Его ценят за умение придать изящество как строгим офисным комплектам, так и непринужденному городскому стилю. Если плащ кажется немного устаревшим, его легко можно обновить – достаточно скорректировать посадку по фигуре или заменить подкладку.



Классический бежевый тренч / фото из инстаграма

Аксессуары в стиле 2000-х

Массивные ремни, сумки с металлическим эффектом и украшения со стразами снова возвращаются в тренды. Чтобы не перегрузить наряд, стилисты советуют соблюдать баланс: добавлять только один выразительный элемент нулевых к сдержанному современному наряду. Так же контраст делает образ целостным и свежим.



Украшения со стразами снова в моде / фото из инстаграма

Шелковое платье-комбинация

Платье в стиле нижнего белья давно перестало ассоциироваться исключительно с модой 1990-х. Благодаря лаконичному крою оно остается базовой вещью в любое время года. Летом ее носят с легкими сандалиями и минималистичными украшениями, а осенью сочетают с уютными водолазками, жакетами или грубыми ботинками.



Розовое платье в стиле белья / фото из инстаграма

Осенний капсульный гардероб: какие вещи стоит оставить в шкафу

Для комфортных осенних образов отлично подойдет качественный трикотаж: свитера с V-образным вырезом, уютные кардиганы, клетчатые рубашки, черные блейзеры и кожаные бомберы. Также актуальными остаются джинсы прямого кроя, брюки из экокожи, а также лоферы, кожаные балетки и сапоги.

Кроме того, некоторые летние вещи тоже не обязательно прятать на верхние полки, ведь они останутся модными и осенью.