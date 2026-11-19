Удачно подобранные аксессуары способны мгновенно освежить даже знакомое с прошлого сезона пальто или пуховик. Этой зимой дизайнеры делают ставку на выразительные фактуры, благородную монохромность и вещи, сочетающие тепло с изысканной эстетикой.

Холодный сезон часто заставляет нас прятать любимые платья и жакеты под объемной верхней одеждой, однако именно мелочи придают образу индивидуальность. Подробнее об этом рассказали в издании Cosmopolitan.

Модные аксессуары на зиму 2027

Главным элементом, привлекающим взгляды на мировых подиумах и улицах модных столиц, стали длинные кожаные перчатки. Если раньше высокие модели до локтя ассоциировались исключительно с вечерним дресс-кодом, то сейчас стилисты смело интегрируют их в повседневные комплекты. Особенно эффектно такой аксессуар смотрится в сочетании с пальто с укороченными рукавами или с объемными кейпами.

Мягкая кожа глубоких оттенков бордо, шоколада или классического черного цвета придает осанке изящество, а также надежно защищает руки от ледяного ветра. Для создания непринужденного образа перчатки можно слегка собрать гармошкой на предплечье.

Длинные кожаные перчатки – модные аксессуары на зиму / Фото из инстаграма @siasstudio_

Уюта зимнему наряду также добавляют головные уборы из экомеха. Пушистые фактуры переживают настоящее возрождение, поэтому в магазинах легко найти как объемные панамы, так и изящные шапки-таблетки или модели с длинным ворсом. Экомех не только дарит приятные тактильные ощущения, но и уравновешивает силуэт, когда вы надеваете приталенный пуховик или шерстяное пальто.

Меховая шапка на зиму / Фото из инстаграма @iu.clothes.store

Поклонницам сдержанной элегантности понравятся шарфы в тон верхней одежде. Стилисты советуют выбирать широкий кашемировый или шерстяной шарф, который максимально совпадает с оттенком вашей куртки или дубленки. Монохромное сочетание разных тканей создает целостную вертикаль, делает внешний вид гармоничным и не требует сложных стилистических решений по утрам.

Стильный образ на зиму / Фото из инстаграма @by_n_shop

В то же время для непринужденных городских прогулок незаменимыми остаются вязаные бини. Эта лаконичная шапка давно вышла за пределы спортивного стиля и прекрасно сочетается с классическими пальто или шубами. В тренде остаются модели плотной вязки из шерсти или кашемира, которые хорошо держат форму и не утяжеляют лицо. Вы можете выбрать сдержанную основу в серых или молочных тонах или же разбавить темную верхнюю одежду насыщенным ягодным или изумрудным акцентом, чтобы добавить красок в пасмурные зимние будни.

Вязаная шапка-бини / Фото из инстаграма @youryarn

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