Детали решают все: 4 оригинальных аксессуара, которые мгновенно сделают зимний образ дороже
Удачно подобранные аксессуары способны мгновенно освежить даже знакомое с прошлого сезона пальто или пуховик. Этой зимой дизайнеры делают ставку на выразительные фактуры, благородную монохромность и вещи, сочетающие тепло с изысканной эстетикой.
Холодный сезон часто заставляет нас прятать любимые платья и жакеты под объемной верхней одеждой, однако именно мелочи придают образу индивидуальность. Подробнее об этом рассказали в издании Cosmopolitan.
Модные аксессуары на зиму 2027
Главным элементом, привлекающим взгляды на мировых подиумах и улицах модных столиц, стали длинные кожаные перчатки. Если раньше высокие модели до локтя ассоциировались исключительно с вечерним дресс-кодом, то сейчас стилисты смело интегрируют их в повседневные комплекты. Особенно эффектно такой аксессуар смотрится в сочетании с пальто с укороченными рукавами или с объемными кейпами.
Мягкая кожа глубоких оттенков бордо, шоколада или классического черного цвета придает осанке изящество, а также надежно защищает руки от ледяного ветра. Для создания непринужденного образа перчатки можно слегка собрать гармошкой на предплечье.
Уюта зимнему наряду также добавляют головные уборы из экомеха. Пушистые фактуры переживают настоящее возрождение, поэтому в магазинах легко найти как объемные панамы, так и изящные шапки-таблетки или модели с длинным ворсом. Экомех не только дарит приятные тактильные ощущения, но и уравновешивает силуэт, когда вы надеваете приталенный пуховик или шерстяное пальто.
Поклонницам сдержанной элегантности понравятся шарфы в тон верхней одежде. Стилисты советуют выбирать широкий кашемировый или шерстяной шарф, который максимально совпадает с оттенком вашей куртки или дубленки. Монохромное сочетание разных тканей создает целостную вертикаль, делает внешний вид гармоничным и не требует сложных стилистических решений по утрам.
В то же время для непринужденных городских прогулок незаменимыми остаются вязаные бини. Эта лаконичная шапка давно вышла за пределы спортивного стиля и прекрасно сочетается с классическими пальто или шубами. В тренде остаются модели плотной вязки из шерсти или кашемира, которые хорошо держат форму и не утяжеляют лицо. Вы можете выбрать сдержанную основу в серых или молочных тонах или же разбавить темную верхнюю одежду насыщенным ягодным или изумрудным акцентом, чтобы добавить красок в пасмурные зимние будни.
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