Холодний сезон часто змушує нас ховати улюблені сукні та жакети під об'ємним верхнім одягом, проте саме дрібниці повертають образу індивідуальність. Про це більше пише видання Cosmopolitan.

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Модні аксесуари на зиму 2027

Головним елементом, що притягує погляди на світових подіумах та вулицях модних столиць, стали довгі шкіряні рукавички. Якщо раніше високі моделі до ліктя асоціювалися виключно з вечірнім дрес-кодом, то зараз стилісти сміливо інтегрують їх у щоденні комплекти. Особливо ефектний вигляд такий аксесуар має у парі з пальтами, що мають вкорочений рукав, або з об'ємними кейпами.

М'яка шкіра глибоких відтінків бургунді, шоколаду чи класичного чорного кольору додає поставі витонченості, а також надійно захищає руки від крижаного вітру. Для створення невимушеного настрою рукавички можна злегка призібрати гармошкою на передпліччі.

Довгі шкіряні рукавички – модні аксесуари на зиму / Фото з інстаграму @siasstudio_

Затишку зимовому вбранню також додають головні убори з екохутра. Пухнасті фактури переживають справжнє відродження, тож у магазинах легко знайти як об'ємні панами, так і витончені шапки-таблетки чи моделі з довгим ворсом. Екохутро не лише дарує приємні тактильні відчуття, а й врівноважує силует, коли ви одягаєте приталений пуховик або вовняне пальто.

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Хутряна шапка на зиму / Фото з інстаграму @iu.clothes.store

Прихильницям стриманої елегантності сподобаються шарфи в тон верхнього одягу. Стилісти радять обирати широкий кашеміровий чи вовняний шарф, який максимально збігається з відтінком вашої куртки або дублянки. Монохромне поєднання різних тканин створює цілісну вертикаль, робить зовнішній вигляд зібраним і не потребує складних стилістичних рішень вранці.

Стильний образ на зиму / Фото з інстаграму @by_n_shop

Водночас для розслаблених міських виходів незамінними залишаються в'язані біні. Ця лаконічна шапка давно вийшла за межі спортивного стилю і чудово поєднується з класичними пальтами чи шубами. У тренді залишаються моделі щільної в'язки з вовни або кашеміру, які добре тримають форму і не обтяжують обличчя. Ви можете обрати спокійну базу в сірих чи молочних тонах або ж розбавити темний верхній одяг насиченим ягідним чи смарагдовим акцентом, щоб додати барв у похмурі зимові будні.

В'язана біні / Фото з інстаграму @youryarn

Раніше Андре Тан розповідав, які речі варто вже купити на зиму.