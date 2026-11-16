Трендовое окрашивание Хейли Бибер на зиму: этот цвет волос освежит любой образ

Хейли Бибер продемонстрировала новое окрашивание волос на красной дорожке церемонии CFDA Fashion Awards 2026. Вместо привычного русо-каштанового оттенка звезда выбрала насыщенный темный оттенок.

Как сообщает издание Cosmopolitan, новый образ модели основан на оттенке lacquer brunette. Его еще называют "лаковый брюнет".

Новый цвет волос Хейли Бибер – главный тренд осени-зимы

Колористка Марли из лондонского салона Hershesons Belgravia предсказала, что именно этот насыщенный оттенок станет ключевым трендом сезона осень-зима.

Стилисты рекомендуют сочетать такое зеркальное окрашивание с черным кашемиром, бордовым маникюром и классической красной помадой. Однако перед сменой имиджа эксперты советуют обязательно учитывать естественный уровень контрастности своей внешности.

Глубокие тона, такие как лаковое эспрессо или темный шоколад, идеально подходят девушкам с высоким контрастом между оттенками кожи, глаз и волос. Для более мягкого типажа с низкой контрастностью специалисты рекомендуют выбирать тональные варианты "мокко" или mushroom brown, которые не перегружают черты лица.

Кстати, звездная колористка Дженна Перри ранее отмечала, что изысканный оттенок mushroom blonde создает естественную глубину и гарантирует максимально плавное отрастание корней.