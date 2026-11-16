Трендове фарбування Гейлі Бібер на зиму: цей колір волосся освіжить будь-який образ

Як повідомляє видання Cosmopolitan, новий образ моделі базується на кольорі lacquer brunette. Його ще називають "лаковий брюнет".

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Новий колір волосся Гейлі Бібер – головний тренд осені-зими

Колористка Марлі з лондонського салону Hershesons Belgravia спрогнозувала, що саме цей насичений відтінок стане ключовим трендом сезону осінь-зима.

Стилісти рекомендують поєднувати таке дзеркальне фарбування з чорним кашеміром, бордовим манікюром та класичною червоною помадою. Однак перед зміною іміджу експерти радять обов'язково враховувати природний рівень контрастності своєї зовнішності.

Глибокі тони на кшталт лакового еспресо чи темного шоколаду ідеально пасують дівчатам із високим контрастом між відтінками шкіри, очей та волосся. Для м'якшого типажу з низькою контрастністю фахівці рекомендують обирати тональні варіанти мокко або mushroom brown, які не перевантажують риси обличчя.

До речі, зіркова колористка Дженна Перрі раніше зазначала, що вишуканий відтінок mushroom blonde створює природну глибину та гарантує максимально плавне відростання коренів.