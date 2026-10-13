Просто, но со вкусом: модный геометрический маникюр, от которого трудно оторвать взгляд

Геометрия всегда была и будет в тренде. Это касается не только принтов на одежде, но и дизайнов маникюра. Полоски, клеточки, точки, квадраты, прямоугольники – все это уже много лет используют нейл-мастера в своих работах.

Конечно, каждый год мастера придумывают что-то новенькое, используя всю возможную цветовую палитру и свою фантазию. Сегодня расскажем, какой именно геометрический дизайн ногтей в моде и какие цвета стоит выбирать.

Глубокие насыщенные цвета

Нейл-мастера все чаще стали использовать насыщенные глубокие цвета, которые придают геометрическому маникюру благородный и универсальный вид. Такой дизайн получается одновременно ярким, кокетливым и оригинальным.



Благородный маникюр с точками / Фото из инстаграма Hang Nguyen

Маникюр в горошек на осень 2026

Всегда актуален и уместен – маникюр в горошек. Также мастера и в этом варианте предлагают на осень благородные оттенки, чтобы маникюр не выглядел легкомысленно. Сами точки нейл-мастера советуют наносить дозированно, чтобы не перегрузить дизайн.



Модный маникюр в горошек на осень 2026 / Фото из инстаграма Hang Nguyen

Лаконичные цветные линии

Минимализм продолжает удерживать позиции. Тонкие вертикальные или горизонтальные полоски, выполненные контрастным или металлизированным лаком на нюдовой основе, визуально удлиняют ногтевую пластину и придают образу элегантности. Это идеальный выбор для тех, кто любит сдержанность, но стремится добавить стильную изюминку.



Маникюр с цветными прямыми линиями / Фото из инстаграма NAIL ARTIST SHEFFIELD

Абстрактные блоки и Color Blocking

Сочетание нескольких геометрических фигур разных цветов на одном ногте – один из самых горячих трендов сезона. Четкие треугольники, квадраты или прямоугольники, разделенные тонкими линиями, создают эффект настоящего произведения современного искусства. Главное правило осени 2026 года – сочетать сдержанные оттенки с одним ярким акцентом.



Какой маникюр в моде осенью 2026 года / Фото из инстаграма Amie - Holliday Gels

Микрофренч с геометрическим акцентом

Классический французский маникюр обретает новое геометрическое прочтение. Вместо привычной мягкой дуги нейл-мастера предлагают рисовать острые углы, двойные тонкие линии или срезанные диагонали. Такой дизайн выглядит очень свежо и современно и подходит к любой длине ногтей.



Геометрический френч на миндалевидных ногтях / Фото из инстаграма OnPost Beauty

А хотите узнать, какой маникюр делает женщин привлекательными, по версии ученых? Оказывается, есть определенная форма, длина и даже цвет.