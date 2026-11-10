"Шампанские" ногти: Николь Кидман показала нюдовый маникюр на все времена
Обычно в прохладную погоду мы переходим на более насыщенные и глубокие оттенки лака. Однако не стоит отказываться от нюдового маникюра, который является универсальным. Недавно актриса Николь Кидман продемонстрировала безупречную альтернативу темной классике, выбрав маникюр с нежным эффектом шелкового шампанского.
На красной дорожке гала-вечера LACMA Art+Film Gala Николь Кидман привлекла внимание тщательно продуманным покрытием в полупрозрачной кремово-бежевой гамме. Изюминка дизайна заключается в гармонии едва заметного телесного цвета и зеркально-гладкого шелковистого финиша. Модные редакторы уже назвали этот маникюр "шелковым шампанским".
Звездный нейл-мастер Кьяра Баллисай объясняет, что эффект шелкового шампанского основан на нежном оттенке, который не перекрывает ноготь полностью, а лишь мягко подчеркивает его естественный вид. По словам эксперта, роскошный глянцевый блеск придает рукам безупречную ухоженность и подходит как к уютному объемному свитеру, так и к вечернему платью с украшениями.
Николь Кидман с нюдовым маникюром: смотрите фото
Как повторить маникюр Николь Кидман дома
На самом деле все довольно просто. Этот маникюр не требует больших усилий и профессиональных навыков. Обратите внимание на форму – у Николь ногти миндалевидной формы, что придает маникюру большую изысканность. Вот как сделать этот маникюр:
- Придайте свободным краям мягкую миндалевидную форму и аккуратно отшлифуйте поверхность бафом для создания гладкой основы.
- Нанесите два тонких слоя полупрозрачного лака с теплым розово-бежевым подтоном, сохраняя легкую прозрачность.
- Покройте ногти глянцевым топом с эффектом жидкого стекла для достижения фирменного шелковистого блеска. Ваш трендовый маникюр готов!
Маникюр "шампанские ногти" / Фото с Pinterest
Позвольте себе немного сдержанной роскоши и смело экспериментируйте с нежными оттенками в холодное время года. А если хотите чего-то более яркого и интересного, то выбирайте дизайн из новой подборки на ноябрь.