Самые модные цвета маникюра в августе 2026 года: 7 главных трендов

Август считается идеальным временем для экспериментов с маникюром. Лето еще не закончилось, но осенние тренды уже начинают заявлять о себе. Именно сейчас можно смело сочетать нежные летние цвета с более насыщенной палитрой, которая постепенно готовит к новому сезону.

Эксперты Who What Wear определили семь оттенков маникюра, которые будут самыми актуальными в августе. В подборке есть варианты как для поклонниц ярких акцентов, так и для тех, кто предпочитает сдержанную классику.

Пастельный cat-eye

Тренд на маникюр с магнитным эффектом "кошачий глаз" не теряет актуальности. В этом августе особое внимание стоит обратить на пастельные оттенки с таким покрытием. Благодаря магнитному эффекту маникюр красиво переливается на свету, создавая нежное сияние.

Пастельный маникюр "кошачий глаз" / Фото из инстаграма nailthoughts

Янтарно-желтый

Желтые оттенки маникюра также остаются актуальными, но в этом августе предпочтение стоит отдать не пастельным, а золотистым и глубоким тонам. Среди главных фаворитов – янтарный, медовый и горчичный.

Горчично-желтый маникюр / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Темный бирюзовый

Если же вы любите глубокие зеленые оттенки, обратите внимание на темный бирюзовый. Благодаря насыщенному цвету, напоминающему драгоценный камень, такой маникюр выглядит элегантно и изысканно.

Оливково-зеленый

Фисташковые оттенки были среди главных фаворитов этого лета, однако в августе акценты смещаются в сторону более спокойной палитры. На первый план выходят приглушенные оливковые и мохово-зеленые цвета. Они освежают образ, не выглядя слишком ярко, и прекрасно подходят для переходного сезона.

Оливково-зеленый маникюр / Фото из инстаграма Mani Cure Madrid

Томатно-красный

Красный маникюр никогда не выходит из моды, однако в августе стоит отказаться от ярких красно-оранжевых оттенков в пользу насыщенных томатных и багряных.

Томатно-красный маникюр / Фото из инстаграма melly.k.nails

Глянцевый эспрессо

В преддверии осени коричневый маникюр снова возвращается в список главных трендов. Особое внимание в этом сезоне следует обратить на глянцевый оттенок эспрессо. Благодаря теплому подтону он гармонично смотрится как в летних, так и в осенних образах.

Маникюр в оттенке глянцевого эспрессо / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Сахарная слива

Если темный сливовый маникюр пока кажется слишком осенним, присмотритесь к более светлому оттенку сахарной сливы с "желейным" эффектом. Он идеально подходит для завершения лета.

Маникюр с оттенком сахарной сливы / Фото из инстаграма Manucurist

Ранее мы также собрали 9 идей маникюра, которые не теряют актуальности из года в год и подходят к любому сезону.