Полосатый маникюр вытесняет минималистичный: тренд вернулся в новом формате

В этом сезоне в маникюре на первый план выходят четкие линии. Дизайн выглядит свежо, но не перегружает образ. Его можно адаптировать под разное настроение и длину ногтей. Именно в этой гибкости и заключается его популярность.

Этим летом полосатый маникюр все чаще становится альтернативой спокойным нюдовым оттенкам или минималистичному дизайну. В нем нет лишнего пафоса, зато есть ощутимая графичность, которая хорошо смотрится как в повседневных образах, так и в более продуманных бьюти-луках, пишет Elle. Кстати, графический дизайн маникюра уже вошел в осенние тренды.

В полосатом дизайне особенно заметны два направления: одно тяготеет к тонким, почти ювелирным линиям, а другое – к более смелым контрастам и широким полоскам. Именно на этом балансе между сдержанностью и выразительностью и держится его популярность.



Разноцветный полосатый маникюр / фото из инстаграма

Такой маникюр легко подстроить под свой стиль: кому-то подойдет почти незаметный вариант на прозрачной или молочной основе, а кому-то – яркие сочетания с четким ритмом линий. Дизайн не перегружает ногти, но все равно придает образу характер.



Полосатый графический маникюр / фото из инстаграма

Варианты полосатого маникюра на лето

Сезонный тренд развивается сразу в нескольких направлениях. Одно из них – это аккуратные вертикальные или горизонтальные полоски, выполненные в нейтральных оттенках. Такой вариант выглядит деликатно и хорошо сочетается даже с очень минималистичным гардеробом.



Нежный маникюр с полосками / фото из инстаграма

Другой подход – более заметный. Здесь используются контрастные цвета, нестандартная толщина линий и графические комбинации, которые уже становятся полноценным акцентом в маникюре. Именно поэтому полосатый дизайн легко адаптируется и под отпуск, и под офисный ритм, и под вечерний выход.



Модный маникюр на лето с полосками / фото из инстаграма

Минималистичное покрытие еще не исчезло из трендов, но полосатый нейл-арт предлагает больше свободы без ощущения хаоса. Он сохраняет чистоту формы, однако добавляет движения и визуальной игры, которой часто не хватает однотонным ногтям.



Вариант маникюра с полосками / фото из инстаграма

Кроме того, этот дизайн идеально смотрится на ногтях разной длины. На коротких он может подчеркнуть аккуратность, а на более длинных – дать больше пространства для графики.

На лето также можно выбрать яркий фруктовый градиент в качестве дизайна маникюра – у вас еще есть время успеть засветить его на отдыхе.