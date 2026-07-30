Роскошно и элегантно: нежные оттенки для педикюра под любую открытую обувь

Сезон открытой обуви в самом разгаре, и у нас еще есть минимум целый месяц, чтобы покрасоваться модным и красивым педикюром. Этим летом в тренде как сдержанные изящные оттенки, так и игривые цветные акценты, которые идеально дополнят любые босоножки.

Яркие оттенки и сияющие покрытия традиционно остаются популярными в теплое время года. Впрочем, ELLE отмечает, что главным трендом этого сезона стала сдержанная элегантность и мягкие нежные текстуры, которые придают образу ухоженный вид. Если вы любите открытую обувь, то эти элегантные варианты нейл-арта точно для вас.

Модные нежные оттенки педикюра для открытой обуви

Мастера советуют обратить внимание на несколько ключевых тенденций, которые легко адаптировать под свой стиль. Например, выбирайте ледяной хром. Минималистичное покрытие с нежным перламутровым отливом напоминает морские ракушки. Оно создает эффект глянцевого сияния и отлично смотрится на загорелой коже.



Модный сияющий педикюр / фото из инстаграма

Выбирайте также мягкий френч. Вместо привычной розово-белой классики попробуйте базу с легким сиреневым или сочным клубничным оттенком. Это делает дизайн более современным и дорогим.



Нежный френч для педикюра / фото из инстаграма

Идеально подходит к любой обуви сливочно-молочный оттенок педикюра. Тенденции на естественность перешли с маникюра на педикюр. Насыщенные кремовые и молочные тона выглядят дорого и аккуратно.



Модный оттенок педикюра 2026 / фото из инстаграма

Для элегантной яркости можно выбрать неоновые флористические акценты. Если хочется дать волю фантазии, попробуйте микроарт. Яркий оранжевый или розовый рисунок только на одном большом пальце будет выглядеть игриво.



Яркий педикюр с рисунком / фото из инстаграма

Глубокий темно-синий цвет покоряет индустрию моды. Если вы не готовы отказаться от темной палитры даже в жару, замените обычный черный на насыщенный ночной синий. Да-да, это не совсем нежный оттенок, но мы же должны были предложить вам альтернативу.



Модные оттенки педикюра 2026 / фото из инстаграма

Также стилисты напоминают о модном правиле сочетания маникюра и педикюра. Например, лаконичное молочное покрытие на руках может отлично смотреться в дуэте с глянцевым красным или темно-синим педикюром.

А пока вы думаете, какой идеальный оттенок педикюра выбрать, узнавайте, что лучше взять в отпуск – сандалии или босоножки.