Lady 24 Красота Секрет лифтинг-эффекта: как рисовать стрелки женщинам 40+ и выглядеть безупречно
21 августа, 10:33
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Секрет лифтинг-эффекта: как рисовать стрелки женщинам 40+ и выглядеть безупречно

Юлия Бражник

С возрастом любимые косметические приемы могут внезапно перестать работать: графический лайнер подчеркивает текстуру кожи, а классические стрелки стираются за считанные минуты или визуально опускают уголки глаз.

Однако это вовсе не повод отказываться от соблазнительного взгляда. Главное – изменить подход и заставить макияж подчеркивать форму вашего лица, отмечают эксперты для WWD.

Главная ошибка многих – относиться к векам как к абсолютно плоскому полотну. После 40 лет важно учитывать текстуру кожи и форму глаза, выбирая подходящие текстуры и соблюдая детали подготовки.

Как правильно наносить подводку после 40 лет

  • Подготовка век. Всегда используйте базу под тени или легкий консилер. Главное правило – не перегружать кожу кремовыми продуктами перед нанесением подводки, чтобы продукт не растекался в течение дня.

  • Выбор формулы. Для эстетичного и мягкого результата лучше отказаться от слишком жестких жидких подводок в пользу мягких карандашей, гелевых текстур или даже темных теней. Карандаш дает естественный эффект, гелевая подводка обеспечивает стойкость, а тени создают самый мягкий растушеванный край.


Советы по нанесению лайнера / Freepik

  • Межресничное пространство вместо толстой линии. Чтобы сделать взгляд выразительным без лишней тяжести, заполняйте пространство между ресницами и верхнюю слизистую. Это визуально делает ресницы гуще, а линию глаза – четкой.

  • Правило маленького хвостика. Вместо длинных и изогнутых графических стрелок отдавайте предпочтение небольшому приподнятому хвостику только на внешней трети глаза. Он действует как визуальный лифтинг.

  • Метод точек. Если вам трудно провести ровную линию, поставьте несколько маленьких точек вдоль линии роста ресниц при открытых глазах, проверьте симметрию и просто соедините их.

Если линия получилась слишком четкой или грубой, не спешите ее смывать. Возьмите маленькую кисточку с тенями в тон и слегка растушуйте край – мягкий и размытый контур всегда выглядит более изысканно и визуально омолаживает взгляд.

Кстати, вам также пригодится классный лайфхак от известной модели, который делает ресницы визуально более пышными.

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