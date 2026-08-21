Проте це зовсім не привід відмовлятися від звабливого погляду. Головне – змінити підхід і змусити макіяж працювати на форму вашого обличчя, зазначають експерти для WWD.

Головна помилка багатьох – ставитися до повік як до абсолютно плаского полотна. Після 40 років важливо враховувати текстуру шкіри та форму ока, обираючи правильні текстури й враховуючи деталі підготовки.

Як правильно наносити підводку після 40 років

Підготовка повік. Завжди використовуйте базу під тіні або легкий консилер. Головне правило – не перевантажувати шкіру кремовими продуктами перед нанесенням лайнера, щоб продукт не плив протягом дня.

Вибір формули. Для естетичного та м'якого результату краще відмовитися від надто жорстких рідких підводок на користь м'яких олівців, гелевих текстур або навіть темних тіней. Олівець дає природний ефект, гелевий лайнер забезпечує стійкість, а тіні створюють найм'якший розтушований край.



Поради з нанесення лайнера / Freepik

Міжвійка замість товстої лінії. Щоб зробити погляд виразним без додаткового обтяження, заповнюй простір між війками та верхню слизову. Це візуально робить вії густішими, а лінію ока – чіткою.

Правило маленького хвостика. Замість довгих та вигнутих графічних стрілок віддавайте перевагу невеликому піднятому хвостику лише на зовнішній третині ока. Вона працює як візуальний ліфтинг.

Метод крапок. Якщо вам важко провести рівну лінію, поставте кілька маленьких крапок уздовж лінії росту вій при відкритому оці, перевірте симетрію та просто з'єднайте їх.

Якщо лінія вийшла надто чіткою чи грубою, не поспішайте її змивати. Візьміть маленький пензлик із тінями в тон і злегка розтушуйте край — м'який та розмитий контур завжди має шляхетніший вигляд й візуально омолоджує погляд.

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До речі, вам також знадобиться класний лайфхак від відомої моделі, який робить вії візуально пишнішими.