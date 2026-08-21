Однако это вовсе не повод отказываться от соблазнительного взгляда. Главное – изменить подход и заставить макияж подчеркивать форму вашего лица, отмечают эксперты для WWD.

Главная ошибка многих – относиться к векам как к абсолютно плоскому полотну. После 40 лет важно учитывать текстуру кожи и форму глаза, выбирая подходящие текстуры и соблюдая детали подготовки.

Как правильно наносить подводку после 40 лет

Подготовка век. Всегда используйте базу под тени или легкий консилер. Главное правило – не перегружать кожу кремовыми продуктами перед нанесением подводки, чтобы продукт не растекался в течение дня.

Выбор формулы. Для эстетичного и мягкого результата лучше отказаться от слишком жестких жидких подводок в пользу мягких карандашей, гелевых текстур или даже темных теней. Карандаш дает естественный эффект, гелевая подводка обеспечивает стойкость, а тени создают самый мягкий растушеванный край.



Советы по нанесению лайнера / Freepik

Межресничное пространство вместо толстой линии. Чтобы сделать взгляд выразительным без лишней тяжести, заполняйте пространство между ресницами и верхнюю слизистую. Это визуально делает ресницы гуще, а линию глаза – четкой.

Правило маленького хвостика. Вместо длинных и изогнутых графических стрелок отдавайте предпочтение небольшому приподнятому хвостику только на внешней трети глаза. Он действует как визуальный лифтинг.

Метод точек. Если вам трудно провести ровную линию, поставьте несколько маленьких точек вдоль линии роста ресниц при открытых глазах, проверьте симметрию и просто соедините их.

Если линия получилась слишком четкой или грубой, не спешите ее смывать. Возьмите маленькую кисточку с тенями в тон и слегка растушуйте край – мягкий и размытый контур всегда выглядит более изысканно и визуально омолаживает взгляд.

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Кстати, вам также пригодится классный лайфхак от известной модели, который делает ресницы визуально более пышными.