Не скучно, а стильно: 4 способа носить юбку-карандаш с туфлями-лодочками

Классическое сочетание юбки-карандаша и изысканных туфель-лодочек давно вышло за рамки строгого делового гардероба. Сегодня модные эксперты советуют сочетать эти вещи с непринужденным трикотажем, яркими деталями и верхней одеждой оверсайз, создавая современные городские образы.

В новых коллекциях ведущих брендов юбка-карандаш и туфли-лодочки с заостренным носком стали главной силой уличного стиля, пишет Vogue. Модные дома Prada, Bottega Veneta и The Row переосмыслили классический силуэт, сделав его более свободным и пластичным.

Современная мода больше не требует жестких рамок и школьной строгости. Чтобы наряд выглядел свежо, достаточно заменить привычный строгий пиджак на трикотажный джемпер или объемную куртку.

Как стильно носить юбку-карандаш осенью 2026 года: смотрите фото

Вместо строгих шелковых блузок стилисты предлагают выбирать хлопковые футболки или базовые топы. Это снижает степень официальности и придает образу легкой непринужденности.



С чем стильно носить юбку-карандаш / Фото Fashion Agony

Вот несколько приемов, которые помогут расставить изысканные акценты:

Игра фактур. Ткани с бахромой, кисточками или плиссе делают нижнюю часть ансамбля динамичной. Сочная палитра. Яркий джемпер или цветная обувь способны мгновенно освежить темную юбку. Спортивный контраст. Сочетание элегантных туфель-лодочек с курткой в спортивном стиле или обычной олимпийкой добавляет динамики. Замена деловой сумки. Вместо громоздкой портфельной модели лучше выбрать компактную сумку с короткими ручками.



Как стильно сочетать юбку-карандаш и туфли-лодочки / Фото из инстаграма JANINA BUCKMAN

Острый носок туфель-лодочек визуально вытягивает силуэт, а мягкая линия юбки создает женственные пропорции. Именно такой баланс четких линий и непринужденного верха делает эту комбинацию уместной как для рабочих встреч, так и для вечерних прогулок.

Выбирайте варианты, в которых вы чувствуете себя гармонично и уверенно. Помимо туфель-лодочек, осенью 2026 года мы будем носить еще несколько стильных вариантов обуви.