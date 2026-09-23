Не прячьте до лета: стилист Dior рассказал, как носить плетеную сумку осенью

Вы удивитесь, но этот аксессуар может оставаться актуальным круглый год. По крайней мере, так утверждают опытные стилисты. Не прячьте свою плетеную сумку далеко, ведь, следуя этим советам, вы сможете носить ее даже осенью.

Известный украинский стилист Виктор Козак, который живет в Париже и работает в Dior, рассказал в TikTok о своем видении того, как можно носить плетеные корзины и сумки осенью. Он уверен, что это можно сделать стильно и эффектно. Если вы хотите создать образ с парижским шиком, то сочетайте плетеную сумку с джинсами, базовой рубашкой и балетками. Можно также добавить длинный плащ или оверсайз-жакет на случай прохладной погоды.

Главная фишка – контраст между строгостью вещей и легкостью и непринужденностью плетеной сумки. Текстура плетения придаст образу теплоты, уюта и оригинальности. Даже обычный черный костюм, говорит стилист, может заиграть по-новому с этим аксессуаром.



Плетеная сумка на осень 2026 / Фото с Pinterest

К плетеной сумке Виктор Козак советует добавить качественную кожаную обувь, красивые очки и интересные оригинальные украшения. Почерпните еще несколько стильных идей, как интегрировать плетеную сумку в осенний гардероб:

носите ее с уютным трикотажем. Сочетайте соломенную корзинку с большими свитерами крупной вязки, длиной макси или оверсайз-кардиганами. Контраст мягкой шерсти и плотного плетения будет выглядеть максимально уютно;

с классическим бежевым тренчем или кашемировым пальто. Глубокие осенние оттенки (кемел, шоколадный, терракотовый или бордо) идеально оттеняют натуральный цвет соломы;

с грубыми ботинками и кожаной курткой. Игра на противоположностях всегда работает безотказно: сочетайте массивную обувь на тракторной подошве, кожанку и легкий плетеный аксессуар;

шелковый платок в качестве декора. Повяжите на ручку сумки шелковый шарф или платок с осенним принтом – это мгновенно объединит весь наряд в единую гармоничную картинку.



С чем сочетать плетеную сумку осенью / Фото с Pinterest



Коричневая плетеная сумка на осень / Фото с Pinterest

Такой подход позволит вам продлить жизнь любимому летнему аксессуару и добавить осенним будням немного легкости и непринужденности. Но если вы ищете новую сумку на осень 2026 года, то ранее 24 Канал писал о трех трендовых моделях.