Секреты от стилистки: как носить свитер женщинам plus-size, чтобы выглядеть изящно

Осенний трикотаж часто расставляет нам коварные ловушки: вместо уютного образа мы получаем либо лишний объем на талии, либо бесформенный силуэт. Секрет в том, что не существует универсального способа стилизации для каждого свитера, потому что каждая модель требует своего подхода.

Стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась полезными советами по стилизации различных свитеров для девушек plus-size. Она говорит, что проблема не в вашей фигуре, а в том, что большинство из нас пытается заправлять все свитера одинаково. Поэтому Елена решила предложить действенные лайфхаки для женщин plus-size и на этот раз подготовила наглядную памятку.

Как носить свитер женщинам plus-size

Секрет безупречного силуэта кроется в трех ключевых параметрах свитера: его толщине, длине и форме низа. Например, тонкий и гладкий трикотаж (такой, как базовые водолазки) стоит носить исключительно заправленным, ведь навыпуск он создает лишние складки.

Полуплотные модели дают больше свободы для маневра: их можно заправлять полностью, частично или носить с эффектным напуском, но следует избегать излишнего объема на талии.



Как носить свитер женщинам плюс-сайз осенью и зимой / Коллаж Елены Шевченко

В то же время длинные свитера с объемной вязкой созданы для того, чтобы их носили исключительно навыпуск – попытка заправить их полностью превратит фигуру в бесформенный силуэт. Укороченные варианты идеально смотрятся поверх рубашек или топов, облегающих фигуру, а свитера с зауженной резинкой внизу лучше всего смотрятся, если их аккуратно подогнуть.



Как носить объемный свитер женщинам плюс-сайз / Коллаж Елены Шевченко



Как носить укороченный свитер девушкам плюс-сайз / Коллаж Елены Шевченко

Зная эти простые правила, вы сможете забыть о перегруженности фигуры и каждый день создавать гармоничные и уютные осенние образы. Тем более что уже известно, какие модные свитера мы будем носить этой зимой.