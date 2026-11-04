Секрети від стилістки: як носити светр жінкам plus-size, щоб мати витончений вигляд

Стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі поділилася корисними порадами щодо стилізації різних светрів для дівчат плюс-сайз. Вона каже, що проблема не у вашій фігурі, а в тому, що більшість із нас намагається заправляти усі светри однаково. Тому Олена вирішила запропонувати дієві лайфхаки для жінок plus-size і цього разу підготувала наочну шпаргалку.

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Як носити светр жінкам plus-size

Секрет бездоганного силуету криється у трьох ключових параметрах светра: його товщині, довжині та формі низу. Наприклад, тонкий і гладкий трикотаж (як-от базові водолазки) варто носити виключно заправленим, адже навипуск він створює зайві складки.

Напівцупкі моделі дають більше простору для маневру: їх можна заправляти повністю, частково або носити з ефектним напуском, але варто уникати надмірного об'єму на талії.

Як носити светр жінкам плюс-сайз восени та взимку / Колаж Олени Шевченко

Водночас довгі светри з об'ємною в'язкою створені, щоб їх носили виключно навипуск – спроба заправити їх повністю перетворить фігуру на безформний силует. Укорочені варіанти ідеально пасують поверх сорочок чи топів, що обтягують фігуру, а светри зі звуженою гумкою знизу найкращий вигляд мають, якщо їх акуратно підкотити.

Як носити об'ємний светр жінкам плюс-сайз / Колаж Олени Шевченко

Як носити укорочений светр дівчатам плюс-сайз / Колаж Олени Шевченко

Знаючи ці прості правила, ви зможете забути про перевантаження фігури та створювати гармонійні й затишні осінні образи щодня. Тим більше що вже відомо, які модні светри ми носитимемо цієї зими.