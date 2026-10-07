Обычная вещь и 4 стильные формулы: как этой осенью модно носить свитер

Звезды стритстайла утверждают: этой осенью свитер легко превратится из банальной базовой вещи в главный инструмент для модных экспериментов. Всего несколько нестандартных стилистических приемов позволят вам заново влюбиться в свой трикотажный гардероб и создавать аутфиты, как на картинке.

Совсем скоро на первый план выйдет любимый уютный трикотаж. Однако носить его по привычной схеме "согрелась – и хорошо" уже неинтересно. Анализируя последние образы с улиц мировых модных столиц, эксперты Vogue собрали самые свежие и удобные формулы стилизации свитеров осенью 2026 года. От глубоких игривых текстур до смелой игры с объемами – эти приемы помогут вам выглядеть непринужденно и стильно каждый день.

4 модные формулы: как свежо стилизовать свитер этой осенью

Альтернатива куртке. Пока не наступили сильные морозы, выбирайте плотную модель оверсайз с высоким воротником и носите ее поверх лаконичного лонгслива, сочетая с любимыми джинсами или прямыми штанами.



Белый свитер с черными джинсами / Фото из инстаграма Second Female

Уютный нижний слой. В более холодные дни надевайте свитер в качестве термобазы под кожаный плащ, структурированный кейп, бомбер или тренч – это придаст аутфиту объема и красивой фактурности.



С чем сочетать белый свитер осенью / Фото из инстаграма Second Female

Свитер как шарф или акцентный пояс. Не носите трикотаж по привычке: накиньте его на плечи, завяжите вокруг шеи или закрепите на талии, чтобы создать в образе интересный цветовой контраст.



Как стильно носить свитер осенью / Фото с Pinterest

Игра противоположностей. Не бойтесь сочетать крупную вязку с нежными шелковыми юбками миди или выразительной кожей – контраст материалов сейчас на пике популярности.



Свитер и шелковая юбка / Фото с Pinterest

Свитеры, безусловно, являются базой для прохладных дней. Но стоит заботиться не только о комфорте, но и о стиле. Читайте на 24 Канале о микротрендах осени, которые вы захотите взять в свой гардероб.