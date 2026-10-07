Вже зовсім скоро на передній план вийде улюблений затишний трикотаж. Проте носити його за звичною схемою "зігрілася – і добре" більше не цікаво. Аналізуючи останні луки з вулиць світових модних столиць, експерти Vogue зібрали найсвіжіші та найзручніші формули стилізації светрів восени 2026. Від глибоких грайливих текстур до сміливої гри з об'ємами – ці прийоми допоможуть вам мати невимушений та стильний вигляд щодня.

4 модні формули: як свіжо стилізувати светр цієї осені

Альтернатива куртці. Поки не настали холодні морози, вибирайте щільну оверсайз-модель із високим коміром та носіть її поверх лаконічного лонгсліва, комбінуючи з улюбленими джинсами або прямими штанами.



Білий светр з чорними джинсами / Фото з інстаграму Second Female

Затишний нижній шар. У більш холодні дні одягайте светр як термобазу під шкіряний плащ, структурований кейп, бомбер або тренч – це додасть аутфіту об’єму та красивої фактурності.



З чим поєднувати білий светр восени / Фото з інстаграму Second Female

Светр як шарф чи акцентний пояс. Не носіть трикотаж за звичкою: перекиньте його через плечі, зав'яжіть навколо шиї чи зафіксуйте на талії, щоб створити в образі цікавий колірний контраст.



Як стильно носити светр восени / Фото з Pinterest

Гра протилежностей. Не бійтеся комбінувати велику в'язку з ніжними шовковими спідницями міді або виразною шкірою – контраст матеріалів зараз на піку популярності.



Светр та шовкова спідниця /Фото з Pinterest

Светри безперечно є базою для прохолодних днів. Але варто турбуватися не тільки про комфорт, а й стиль. Читайте на 24 Каналі про мікротренди осені, які ви захочете забрати у свій гардероб.