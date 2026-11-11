Натуральные волосы, только лучше: почему все сходят с ума от тренда Nude Hair

Еще совсем недавно модницы стремились сделать себе контрастное мелирование, радикальное блондирование и экспериментировали с яркими цветами. Но сегодня мир моды вновь стремится к естественности, хотя и не без участия стилистов.

Сдержанная роскошь и абсолютная естественность – новое увлечение девушек. На смену сложным, броским техникам пришел Nude Hair ("нюдовые волосы") – элегантный тренд окрашивания, который практически невозможно отличить от родного цвета. Эффект получается таким: натуральные волосы, только лучше. Кстати, этот тренд не новый, еще лет 8 назад им уже восхищались. Рассказываем, в чем суть этого бьюти-феномена, кому он подходит и как за ним ухаживать.

Что такое Nude Hair и как это работает?

Nude Hair – это не просто конкретный цвет, а философия окрашивания, призванная создать эффект максимально натурального, сияющего и насыщенного оттенка. Главный секрет – в нейтральности подтона: если классический блонд или брюнет обычно тяготеет к холодной (пепельной) или теплой (золотистой) гамме, то "нюд" находится где-то посередине этого спектра.



Как выглядят нюдовые волосы / Фото из инстаграма missmary_colorist

Мастер не стремится кардинально изменить ваш цвет, а создает деликатную игру оттенков, близких по тональности к вашей естественной основе. Вместо контрастных прядей используются мягкие переливы, которые придают волосам визуальный объем, глубину и здоровый блеск.

Nude Hair только для блондинок? Кому подходит этот тренд

Кто-то из вас может подумать, что нюдовое окрашивание – это исключительно история о натуральном блонде. На самом деле Nude Hair идеально подходит абсолютно всем, независимо от исходного цвета волос.

Для блондинок: это мягкое сочетание сливочных, пшеничных и бежевых тонов без желтизны и седины.

Для шатенок и брюнеток: колористы создают роскошные нейтральные переливы оттенков ореха, молочного шоколада, какао или насыщенного кофе.

Нюдовые темные волосы: смотрите видео

Главное преимущество тренда – его индивидуальность. Поскольку мастер ориентируется на тон вашей кожи, подтон и естественную базу, итоговый вариант Nude Hair у каждой женщины выглядит уникально и гармонично.

Основные преимущества и секреты ухода

Поскольку цвет максимально приближен к вашей базе, отрастание корней происходит незаметно и без резких границ, что позволяет реже посещать салон. Несмотря на кажущуюся простоту, подобрать идеальный нейтральный тон и создать мягкие переливы – это ювелирная работа. Иногда для этого требуется мягкий глоссинг (зеркальный блеск) или несколько этапов тонирования.

Чтобы сохранить роскошный финиш, используйте бессульфатные шампуни для окрашенных волос, питательные маски и обязательно наносите термозащиту перед укладкой.

И, конечно же, стоит позаботиться о своих волосах в прохладный сезон. Вот интересная и модная прическа, которая поможет уберечь волосы от ветра и перепадов температуры.