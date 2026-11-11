Натуральне волосся, тільки краще: чому всі божеволіють від тренду Nude Hair

Стримана розкіш та абсолютна природність – нове бажання дівчат. На зміну складним помітним технікам прийшов Nude Hair ("нюдове волосся") – елегантний тренд фарбування, який практично неможливо відрізнити від рідного кольору. Ефект виходить таким: натуральне волосся, тільки краще. До речі, тренд цей не новий, ще років 8 тому ним вже захоплювалися. Розповідаємо, у чому суть цього б’юті-феномену, кому він підходить та як за ним доглядати.

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Що таке Nude Hair та як це працює?

Nude Hair – це не просто конкретний колір, а філософія фарбування, покликана створити ефект максимально натурального, сяйливого та багатого відтінку. Головний секрет – у нейтральності підтону: якщо класичний блонд чи брюнет зазвичай прагне до холодної (попелястої) або теплої (золотистої) гами, то "нюд" перебуває десь посередині цього спектра.

Який вигляд має нюдове волосся / Фото з інстаграму missmary_colorist

Майстер не прагне кардинально змінити ваш колір, а створює делікатну гру відтінків, близьких за тональністю до вашої природної бази. Замість контрастних пасом використовуються м’які переливи, які додають волоссю візуального об’єму, глибини та здорового блиску.

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Nude Hair тільки для блондинок? Кому підходить цей тренд

Дехто з вас може подумати, що нюдове фарбування – це історія виключно про натуральний блонд. Насправді Nude Hair ідеально пасує абсолютно всім, незалежно від вихідного кольору волосся.

Для блондинок: це м’яке поєднання вершкових, пшеничних та бежевих тонів без жовтизни чи сивини.

Для шатенок та брюнеток: колористи створюють розкішні нейтральні переливи горіхового відтінку, молочного шоколаду, какао чи глибокої кави.

Нюдове темне волосся: дивіться відео

Головна перевага тренду – його індивідуальність. Оскільки майстер орієнтується на тон вашої шкіри, підтон і природну базу, підсумковий варіант Nude Hair у кожної жінки має унікальний і гармонійний вигляд.

Головні переваги та секрети догляду

Оскільки колір максимально наближений до вашої бази, відростання коренів відбувається непомітно й без різких меж, що дозволяє рідше відвідувати салон. Попри уявну простоту, підібрати ідеальний нейтральний тон і створити м'які переливи – це ювелірна робота. Іноді для цього потрібен м’який глосинг (дзеркальний блиск) або кілька етапів тонування.

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Щоб зберегти розкішний фініш, використовуйте безсульфатні шампуні для фарбованого волосся, живильні маски та обов’язково наносьте термозахист перед укладанням волосся.

І, звичайно ж, варто подбати про своє волосся у прохолодний сезон. Ось цікава та модна зачіска, яка допоможе уберегти волосся від вітру та перепадів температури.