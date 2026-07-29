Cartier и не только: какие обручальные кольца носят Никитюк, Квиткова и другие украинские звезды

Помолвки украинских звезд всегда привлекают внимание поклонников. Не меньше, чем сама новость о предстоящей свадьбе, обсуждаются и кольца, с которыми любимые делают предложение знаменитостям. Одни звезды выбирают сдержанную классику, другие получают эксклюзивные украшения, созданные по индивидуальному дизайну.

В последнее время сразу несколько украинских знаменитостей объявили о помолвке и продемонстрировали свои украшения, у каждого из которых есть своя история. Какие кольца носят Леся Никитюк, Мария Полякова, Даша Квиткова и Наталья Денисенко – читайте далее в материале 24 Канала.

Одной из самых громких новостей начала 2025 года стала помолвка телеведущей Леси Никитюк и военного Дмитрия Бабчука. Звезда долгое время не комментировала свою личную жизнь, поэтому известие о предстоящей свадьбе стало неожиданностью для ее поклонников. Предложение руки и сердца произошло во время отдыха пары в Карпатах.

Позже в инстаграме Никитюк продемонстрировала обручальное кольцо. Украшение выполнено в классическом стиле – тонкая светлая оправа и камень округлой формы, который, вероятно, является бриллиантом или фианитом.

Леся Никитюк показала кольцо / Фото из инстаграма телеведущей

Такой выбор соответствует предпочтениям телеведущей. Ранее она признавалась, что равнодушна к брендовым сумкам, зато с удовольствием инвестирует в ювелирные украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Не менее интересная история произошла с дочерью певицы Оли Поляковой Марией. Прошлым летом ее возлюбленный Эден Пасарелли сделал девушке предложение на яхте и подарил кольцо с трехкаратным бриллиантом огранки "маркиз". Однако украшение Мария случайно потеряла в море.

Это он (Эден, – 24 Канал) виноват. Я ему сказала, какой у меня размер. Он немного не угадал. И она упала в море,

– рассказывала дочь Оли Поляковой.

После этого жених подарил ей новое кольцо – уже с бриллиантом в девять карат.

В сентябре 2025 года предложение руки и сердца получила блогерша Даша Квиткова. Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко выбрал для возлюбленной кольцо от Cartier. В центре украшения – большой бриллиант грушевидной формы, окруженный более мелкими камнями. Украшение изготовлено из платины 950-й пробы. Стоимость такого кольца составляет от 82 тысяч до 132 тысяч долларов в зависимости от размера центрального бриллианта.

Даша Квиткова показала кольцо / Фото из инстаграма блогерши

В этом году особое украшение получила актриса Наталья Денисенко. В июне ее возлюбленный Юрий Савранский сделал ей предложение во время поездки в Турцию. Для актрисы он не стал покупать готовое кольцо, а вместе с ювелирами создал индивидуальный дизайн. Украшение изготовили из лимонного золота и украсили овальным двухкаратным бриллиантом. Точную сумму Савранский не назвал, однако отметил, что кольцо стоит значительно больше 3 тысяч долларов.

Наталья Денисенко с женихом / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, Наталья Денисенко готовится к свадьбе с Юрием Савранским. А вот Даша Квиткова уже официально стала женой Владимира Бражка. Ранее мы рассказывали, какие платья блогер выбрала для своей свадьбы.