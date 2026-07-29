Останнім часу одразу кілька українських знаменитостей оголосили про заручини та показали свої прикраси, кожна з яких має власну історію. Які каблучки носять Леся Нікітюк, Марія Полякова, Даша Квіткова та Наталка Денисенко – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Однією з найгучніших новин початку 2025 року стали заручини телеведучої Лесі Нікітюк та військового Дмитра Бабчука. Зірка довгий час не коментувала особисте життя, тому звістка про майбутнє весілля стала несподіванкою для її прихильників. Освідчення відбулося під час відпочинку пари в Карпатах.

Пізніше в інстаграмі Нікітюк продемонструвала заручальну каблучку. Прикраса виконана у класичному стилі – тонка світла оправа та камінь округлої форми, який, імовірно, є діамантом або фіанітом.

Леся Нікітюк показала каблучку / Фото з інстаграму телеведучої

Такий вибір відповідає вподобанням телеведучої. Раніше вона зізнавалася, що байдужа до брендових сумок, зате із задоволенням інвестує в ювелірні прикраси з діамантами та іншими дорогоцінними каменями.

Не менш цікава історія трапилася з донькою співачки Олі Полякової Марією. Минулого літа її коханий Еден Пасареллі освідчився дівчині на яхті та подарував каблучку з трьохкаратним діамантом огранювання "маркіз". Проте прикрасу Марія випадково загубила в морі.

Це він (Еден, – 24 Канал) винен. Я йому сказала, який у мене розмір. Він трішки не вгадав. І вона впала в море,

– розповідала донька Олі Полякової.

Після цього наречений подарував їй нову каблучку – вже з діамантом у дев'ять каратів.

У вересні 2025 року пропозицію руки й серця отримала блогерка Даша Квіткова. Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко обрав для коханої каблучку від Cartier. У центрі прикраси – великий діамант грушоподібної форми, оточений дрібнішими каменями. Прикраса виготовлена з платини 950 проби. Вартість такої каблучки становить від 82 тисяч до 132 тисяч доларів залежно від розміру центрального діаманта.

Даша Квіткова показала каблучку / Фото з інстаграму блогерки

Цьогоріч особливу прикрасу отримала акторка Наталка Денисенко. У червні її коханий Юрій Савранський освідчився під час подорожі до Туреччини. Для акторки він не став купувати готову каблучку, а разом із ювелірами створив індивідуальний дизайн. Прикрасу виготовили з лимонного золота та оздобили овальним двокаратним діамантом. Точну суму Савранський не назвав, однак зазначив, що каблучка коштує значно більше ніж 3 тисячі доларів.

Наталка Денисенко з нареченим / Фото з інстаграму акторки

До речі, Наталка Денисенко готується до весілля з Юрієм Савранським. А от Даша Квіткова вже офіційно стала дружиною Володимира Бражка. Раніше ми розповідали, які сукні блогерка обрала для свого весілля.