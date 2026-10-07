Королева драмы: Оля Полякова поразила готическим образом от YS Couture

Певица Оля Полякова приняла участие в концерте-трибьюте "Национальная легенда Игорь Поклад", посвященном творчеству выдающегося украинского композитора. В Национальном дворце искусств "Украина" певица поразила роскошным готическим образом от YS Couture.

Во время концерта Оля Полякова исполнила композицию на слова Юрия Рыбчинского "Ой, летіли дикі гуси". Песня была написана в 1969 году и стала известной в исполнении Нины Матвиенко.

Для выступления артистка выбрала драматичный total black образ от украинского бренда YS Couture by YANIS STEPANENKO. В этом драматичном образе команда объединила знаковое платье Black Swan и накидку Majestic March Cape, которая была представлена в этом году в рамках Paris Fashion Week.



Оля Полякова в драматическом образе YS Couture / Фото предоставлено командой артистки

Black Swan построено вокруг структурного кружевного корсета, полупрозрачных деталей и многослойных фактур. Силуэт воплощает гранжевую эстетику и кутюрную конструкцию и акцентирует внимание на контрасте между жесткой формой корсета и легкостью кружева.



Оля Полякова в готическом образе на сцене / Фото предоставлено командой артистки

Очаровательный Majestic March Cape дополнил образ. Мастера использовали французское кружево, которое было вручную инкрустировано черным стеклярусом и украшено люневильской вышивкой в artisanal-техниках. Сложный узор в стиле европейской готики превращает этот кейп в настоящее произведение искусства и придает образу особую зрелищность.

Завершающим штрихом драматичного наряда Поляковой стали макияж и прическа. Визажисты сделали ставку на макияж smoky eyes в винно-коричневых тонах и выразительные стрелки, которые подчеркнули взгляд Поляковой, сочетая их с нюдовой помадой и четким контуром губ. Светлые волосы певицы уложили в легкие, слегка небрежные "пляжные" волны и зачесали назад, что придало готическому образу современной непринужденности и рокерского шика.

Недавно Олю Полякову раскритиковали в сети из-за неудачного фото в ТСК. Певица нашла, что ответить хейтерам.