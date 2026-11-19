Высокая цена одежды еще не означает, что образ будет выглядеть стильно. Даже дорогое платье может не подойти по фасону, неудачно сочетаться с другими вещами или потерять свою привлекательность из-за неопрятного вида.

Поэтому при создании образа важно учитывать не только то, что мы покупаем, но и то, как мы носим и ухаживаем за одеждой. Украинский дизайнер Андре Тан поделился тремя советами, которые помогут избежать распространенных ошибок и сделать повседневные образы более удачными. Об этом он написал в инстаграм-сторис.

Не перегружайте образ деталями

Андре Тан советует не сочетать в одном образе слишком много акцентных вещей. Например, блестящая одежда, принты и яркие аксессуары вместе могут выглядеть слишком перегружено. Иногда лучше убрать одну деталь, чем добавлять еще несколько.

Аксессуары / Фото с Pinterest

Выбирайте одежду по посадке

Даже дорогая вещь может испортить образ, если она плохо сидит. В частности, платье может тянуть в плечах, собираться складками или не подчеркивать фигуру. Дизайнер советует в таких случаях обратиться к портному, который поможет подогнать одежду по фигуре.

Платье, которое хорошо сидит / Фото с инстаграма egle.petraskaite

Ухаживайте за одеждой и обувью

Еще одна важная деталь – опрятный вид вещей. Катышки на свитере, помятые рукава или грязная обувь могут испортить даже дорогой образ. Поэтому дизайнер советует не забывать об обычных средствах ухода: утюге, машинке для удаления катышков и щетке для обуви.

Машинка для удаления катышков / Фото с сайта Rozetka

Между тем зима уже не за горами, так что самое время позаботиться об обновлении гардероба к холодному сезону. Ранее Андре Тан рассказывал о том, какие вещи стоит купить уже сейчас, чтобы подготовиться к морозам.