Тому під час створення образу важливо враховувати не лише те, що ми купуємо, а й те, як носимо та доглядаємо за одягом. Український дизайнер Андре Тан поділився трьома порадами, які допоможуть уникнути поширених помилок і зробити повсякденні образи більш вдалими. Про це він написав в інстаграм-сторіс.

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Не перевантажуйте образ деталями

Андре Тан радить не поєднувати в одному образі надто багато акцентних речей. Наприклад, блискучий одяг, принти та яскраві аксесуари можуть разом мати занадто перевантажений вигляд. Іноді краще прибрати одну деталь, ніж додавати ще кілька.

Аксесуари / Фото з Pinterest

Обирайте одяг за посадкою

Навіть дорога річ може зіпсувати образ, якщо вона погано сидить. Зокрема, сукня може тягнути в плечах, збиратися складками або не підкреслювати фігуру. Дизайнер радить у таких випадках звернутися до кравця, який допоможе підігнати одяг по фігурі.

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Сукня, яка гарно сидить / Фото з інстаграм-сторінки egle.petraskaite

Доглядайте за одягом і взуттям

Ще одна важлива деталь – охайний вигляд речей. Ковтунці на светрі, пом'яті рукави або брудне взуття можуть зіпсувати навіть дорогий образ. Тому дизайнер радить не забувати про звичайні засоби догляду: праску, машинку для видалення ковтунців і щітку для взуття.

Машинка, щоб прибрати ковтунці / Фото з сайту Rozetka

Тим часом зима вже не за горами, тож саме час подбати про оновлення гардероба до холодного сезону. Раніше Андре Тан розповідав про те, які речі варто придбати вже зараз, щоб підготуватися до морозів.