4 стильные фишки от Памелы Андерсон для женщин 50+
Осенний гардероб не должен быть ограничен только темными или монохромными оттенками, что ярко доказывает стильный наряд Памелы Андерсон. 59-летняя звезда демонстрирует, как смело сочетать осенью неожиданные фактуры и насыщенные принты, создавая изысканный и современный образ.
Актриса Памела Андерсон в последнее время очаровывает своим стилем, и каждый ее выход в свет становится предметом бурных обсуждений. Недавно на показе Carolina Herrera в Нью-Йорке актриса поразила модную публику смелым и в то же время элегантным нарядом. Памела выбрала ярко-красную водолазку, юбку-миди с цветочным принтом и роскошное золотистое пальто с металлическим отблеском.
Памела Андерсон в юбке с цветами / Getty Images
Главный секрет этого образа – в грамотном цветовом балансе. Насыщенный красный оттенок свитера и сережек идеально перекликается с цветами на юбке, а фактурное пальто добавляет интересную текстуру. Классические черные лодочки и лаконичная сумка стали идеальным сдержанным завершением наряда.
Памела Андерсон сочетала золотой плащ с юбкой в цветочек: смотрите видео.
Как создать яркий осенний образ, как у Памелы Андерсон
- Выбирайте юбку с принтом и подбирайте верх в тон одному из его элементов.
- Добавляйте неожиданную верхнюю одежду с металлическим эффектом для придания текстуры.
- Используйте аксессуары в цвет основного топа для гармоничного образа.
- Завершайте яркий образ классической черной обувью и базовой сумкой.
Женщинам за 50 можно смело перенимать эти приемы, ведь они придают свежести и элегантности. В последнее время актриса демонстрирует безупречный вкус, вернувшись к изысканному стилю старого Голливуда. Недавно Памела Андерсон затмила всех на Венецианском кинофестивале, подтвердив статус современной иконы стиля.