4 стильные фишки от Памелы Андерсон для женщин 50+

Осенний гардероб не должен быть ограничен только темными или монохромными оттенками, что ярко доказывает стильный наряд Памелы Андерсон. 59-летняя звезда демонстрирует, как смело сочетать осенью неожиданные фактуры и насыщенные принты, создавая изысканный и современный образ.

Актриса Памела Андерсон в последнее время очаровывает своим стилем, и каждый ее выход в свет становится предметом бурных обсуждений. Недавно на показе Carolina Herrera в Нью-Йорке актриса поразила модную публику смелым и в то же время элегантным нарядом. Памела выбрала ярко-красную водолазку, юбку-миди с цветочным принтом и роскошное золотистое пальто с металлическим отблеском.



Памела Андерсон в юбке с цветами / Getty Images

Главный секрет этого образа – в грамотном цветовом балансе. Насыщенный красный оттенок свитера и сережек идеально перекликается с цветами на юбке, а фактурное пальто добавляет интересную текстуру. Классические черные лодочки и лаконичная сумка стали идеальным сдержанным завершением наряда.

Памела Андерсон сочетала золотой плащ с юбкой в цветочек: смотрите видео.

Как создать яркий осенний образ, как у Памелы Андерсон

Выбирайте юбку с принтом и подбирайте верх в тон одному из его элементов.

Добавляйте неожиданную верхнюю одежду с металлическим эффектом для придания текстуры.

Используйте аксессуары в цвет основного топа для гармоничного образа.

Завершайте яркий образ классической черной обувью и базовой сумкой.

Женщинам за 50 можно смело перенимать эти приемы, ведь они придают свежести и элегантности. В последнее время актриса демонстрирует безупречный вкус, вернувшись к изысканному стилю старого Голливуда. Недавно Памела Андерсон затмила всех на Венецианском кинофестивале, подтвердив статус современной иконы стиля.