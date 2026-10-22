Как подстричь модную челку-шторку дома: стилист поделился профессиональным лайфхаком

Домашний уход за собой давно стал для украинцев привычным делом. В суматошном ритме жизни и постоянной тревожности на поход в салон нередко не хватает времени или сил. Поэтому умение самостоятельно привести прическу в порядок – это не просто экономия ресурсов, но и отличный способ быстро порадовать себя новым образом.

Решиться на самостоятельную стрижку всегда немного страшно, ведь никто не хочет получить кривую или слишком короткую челку. Впрочем, если у вас есть правильные инструкции и вы понимаете основные принципы, результат удивит даже вашего мастера. Секрет идеальной легкой челки-шторки в стиле 70-х заключается в специальной технике скручивания прядей, которую разработал известный звездный стилист Фредерик Феккаи, пишет Good Housekeeping.



Как самостоятельно подстричь челку-шторку / Magnific

Техника стрижки челки-шторки: пошаговый алгоритм

Главное правило любой домашней манипуляции с волосами – работать исключительно на сухих прядях. Мокрые волосы всегда кажутся длиннее, и когда они высохнут, то подскочат, оставив вас со слишком короткой стрижкой. Также важно найти специальные парикмахерские ножницы, ведь обычные канцелярские просто зажимают волосы и создают рваные края.

Шаг 1. Выделение треугольника. С помощью расчески с тонким хвостиком сделайте пробор в форме перевернутой буквы V. Верхняя точка треугольника должна располагаться на линии пробора, а боковые концы – проходить к внешним уголкам бровей.

Шаг 2. Скручивание (главный лайфхак). Соберите всю будущую челку, потяните ее прямо вверх перед лицом и несколько раз туго скрутите по часовой стрелке. Именно этот трюк позволяет сделать красивый, плавный срез без жестких графических линий.

Шаг 3. Контрольный срез. Удерживая скрученную прядь пальцами, сделайте прямой срез ножницами на уровне губ или чуть ниже, если хотите оставить запас длины. Когда вы распустите прядь, она естественным образом уложится так, что центр окажется короче, а боковые края – длиннее.

Шаг 4. Оформление мягких углов. Разделите челку по своему привычному пробору на две равные части. Возьмите одну сторону и, начиная от уровня скул, срежьте лишнюю длину под углом плавно вниз, мягко скользя лезвием. Повторите симметрично с другой стороны.

Основные советы для безопасной стрижки дома

Всегда оставляйте длину с запасом. Срезать еще несколько миллиметров вы сможете в любой момент, а вот отращивать неудачную длину придется неделями. Во время стрижки держите голову прямо и не наклоняйте ее вперед или в сторону, чтобы не нарушить симметрию. Если ваши волосы вьются или пушатся, не вытягивайте их слишком сильно при измерении длины – учитывайте естественный завиток.

А чтобы обновленная прическа имела максимальный объем и здоровый вид даже при отсутствии электричества, узнайте об эффективных лайфхаках и бережных техниках, как быстро и красиво высушить волосы дома без фена.