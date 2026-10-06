Как еще в магазине понять, что вещь вам действительно подходит: 5 простых проверок

Бывает, что в магазине вещь кажется идеальной: нравится фасон, цвет и то, как она смотрится на вас в зеркале. Однако после покупки оказывается, что носить ее не так уж и удобно. То штаны жмут в талии, то пиджак сковывает движения, то вещь постоянно приходится поправлять. В результате покупка просто лежит в шкафу, а вы продолжаете искать, что надеть.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как еще во время примерки понять, действительно ли вещь вам подходит. В новом видео в инстаграме он назвал пять простых проверок, которые помогут не пожалеть о покупке.

Андре Тан объяснил, что не стоит ориентироваться только на то, как одежда смотрится в зеркале. Важно проверить, комфортно ли вам в ней двигаться и сможете ли вы сочетать ее с вещами, которые уже есть в гардеробе.

Сядьте в новой вещи

Прежде всего дизайнер советует не бояться сесть в одежде, которую вы примеряете. Штаны не должны болезненно врезаться в талию, а рубашка, топ или другая вещь – задираться при движении.

Если для удобной посадки вам приходится втягивать живот или постоянно контролировать каждое движение, это может свидетельствовать о том, что одежда просто не вашего размера.

Стильный осенний образ / Фото с инстаграма Nadiya Lyalko

Проверьте, можете ли вы свободно двигаться

Еще одна простая проверка – поднять руки и обнять себя. Если во время этого движения пиджак, рубашка или другая вещь сильно тянет или мешает, лучше обратить внимание на другой размер или модель.

Одежда не должна сковывать движения. Ведь ее задача – быть удобной в повседневной жизни, а не заставлять вас постоянно думать о том, как вы стоите или сидите.

Подумайте, с чем будете носить вещь

Также перед покупкой Андре Тан советует представить как минимум три образа с новой вещью. Если вы сразу можете назвать несколько вариантов сочетаний с тем, что уже есть в вашем гардеробе, покупка, вероятно, будет практичной. Если же одежда очень понравилась сама по себе, но вы не представляете, с чем ее носить, стоит еще раз подумать, действительно ли она вам нужна.

Оцените весь образ, а не одну вещь

Еще одна ошибка во время шопинга – влюбиться в отдельную деталь и не заметить, как она смотрится в общем образе. Поэтому дизайнер советует отойти от зеркала и посмотреть на себя целиком. Так будет легче оценить пропорции, сочетание вещей и то, как выглядит образ в целом.

Стильный образ на теплую осень / Фото с инстаграма Nadiya Lyalko

Перестаньте постоянно поправлять одежду

И последняя проверка – просто постойте и походите в новой вещи. Если вы каждую минуту поправляете ее, подтягиваете, расправляете или пытаетесь вернуть на место, это сигнал о том, что одежда может быть неудобной.

Андре Тан также призывает не покупать вещи с мыслью "возьму, а потом похудею". Одежда, по его словам, должна подходить вашему телу уже сейчас, а не после изменения веса.

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