Впрочем, не обязательно возвращаться к стилю нулевых. Сегодня такие модели сочетают с современными вещами, чтобы образ выглядел актуально. Как именно модно носить узкие джинсы, рассказало издание ELLE.

Так, если вы пока не готовы к классическим skinny, можно начать с прямых моделей, которые плотно облегают бедра и немного сужаются или расширяются книзу.

Вместо сложных сочетаний модницы выбирают простую формулу – узкие джинсы и базовый верх. Это может быть белая футболка, классическая рубашка, тонкий кардиган или базовый лонгслив.

А разнообразить простое сочетание поможет верхняя одежда – кожаная куртка, структурированный жакет, тренч или объемный бомбер.

Образ с джинсами-скинни / Фото из инстаграма @rosee.lola

Не менее важна и обувь. Именно она во многом определяет, как будут смотреться узкие джинсы. Этой осенью их рекомендуют заправлять в высокие сапоги с широким голенищем, сочетать с остроносыми ботильонами или ковбойскими сапогами. В более теплую погоду можно выбрать балетки или туфли на невысоком каблуке kitten heels.

Образ с джинсами-скинни / Фото со страницы инстаграма The Cool Hour

Если будете носить джинсы поверх обуви, обратите внимание на слегка удлиненные модели, которые частично ее закрывают. Такой фасон напоминает о моде конца 1990-х и начала 2000-х, но сегодня выглядит актуально.

К тому же не обязательно выбирать только классический синий деним. Этой осенью в моде также темный индиго, выбеленный голубой и серые оттенки.

Образ с узкими джинсами / Фото со страницы в инстаграме Miss Diamond Ukrainian Brand

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