Больше никаких ошибок в парикмахерской: вот лайфхак, который поможет подобрать идеальную стрижку

Вы когда-нибудь выходили из парикмахерской с ощущением, что желанная стрижка с картинки выглядит совсем не так, как вы себе представляли? Чаще всего это происходит из-за того, что мы выбираем прическу, ориентируясь на тренды, не учитывая собственные анатомические особенности. Непонимание формы своего лица и некоторых довольно простых принципов – главное препятствие на пути к идеальному образу.

Редакция 24 Канала собрала основные советы и рекомендации от ведущих мировых стилистов, которые помогут разобраться в своих пропорциях и подобрать идеальный вариант стрижки или прически.

Как быстро определить форму своего лица

Чтобы не гадать на глаз, воспользуйтесь простым лайфхаком: соберите волосы, соберите их назад в тугой хвост, подойдите к зеркалу и обведите контур своего отражения (без учета ушей) смываемым маркером или помадой. Также можно сделать четкое селфи и очертить форму прямо на экране смартфона.

Анализируя пропорции, обращайте внимание на соотношение длины и ширины лица, выразительность скул, лба и линии подбородка.



Как определить форму своего лица / фото из инстаграма

Как подобрать удачную стрижку по форме лица

Главное правило стилистов – использовать волосы как инструмент баланса. Мы либо смягчаем острые углы, либо визуально вытягиваем круглые формы, приближая их к гармоничному овалу. Поэтому учитывайте свою форму:

овальное лицо. Считается наиболее сбалансированным. Обладательницам такой формы идет почти все: от ультракороткого пикси до текстурного каре или длинных прядей. Главное – ориентироваться на тип и густоту волос;



У Беллы Хадид овальный тип лица / фото из инстаграма

круглое лицо. Основная цель – визуально вытянуть силуэт и добавить высоты. Прекрасно подойдут удлиненный боб (лоб), прически с объемом на макушке, косой пробор и длинные градиентные пряди ниже подбородка;



Мила Кунис имеет круглое лицо / фото из инстаграма

квадратное и прямоугольное лицо. Выразительную линию челюсти и широкий лоб смягчают мягкие волны, каскадные стрижки, текстурные челки набок и градуировка у лица. Стоит избегать прямых графичных срезов на уровне подбородка;



Хейли Бибер имеет квадратную форму лица / фото из инстаграма

сердцевидное лицо. Для широкого лба и суженного подбородка идеально подойдут челки-занавески (curtain bangs), длинные слои, заканчивающиеся ниже подбородка, а также объемные укладки, расширяющиеся к низу;



У Сабрины Карпентер лицо в форме сердца / фото из инстаграма

ромбовидное (бриллиантовое). При выраженных скулах и узком лобе и подбородке прекрасно подходят каре до подбородка, глубокие боковые проборы и ажурные челки, придающие объем в верхней части головы.



У Меган Фокс лицо в форме ромба / фото из инстаграма

Помните, что любые инструкции – это лишь ориентир. Самое главное в идеальной прическе – это ваше ощущение комфорта и уверенности в себе. И не забывайте о регулярном правильном уходе за волосами. Вот основные ошибки, которые мы допускаем при уходе за своими волосами.