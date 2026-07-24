Цвет обуви решает все: стилистка показала, как идеально сочетать кроссовки с джинсами

Создание стильного образа заключается не столько в количестве модных вещей в шкафу, сколько в умении грамотно сочетать их между собой. Даже самая простая базовая комбинация может выглядеть эффектно, если правильно расставить цветовые акценты.

Например, обувь может как скрепить весь наряд воедино, так и полностью его испортить. И это касается не только самой формы, но и цвета обуви. Что сказать – цвет решает все. Стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась простыми и действенными советами, как правильно подбирать цвет кроссовок под разные оттенки джинсов. Вы будете выглядеть стильно и гармонично.

Как сочетать джинсы и кроссовки: подробное руководство

Светло-голубые джинсы любят легкость и свежесть. Чтобы не перегружать образ лишним контрастом, выбирайте обувь в бежевых, белых, серых, сиреневых или нежных желтых тонах.

Коричневый деним выглядит гораздо интереснее и современнее в сочетании с зелеными, сливовыми, бордовыми или даже розовыми кроссовками.



С чем носить шоколадные джинсы / коллаж Елены Шевченко

Белые джинсы, говорит стилистка, это идеальная основа для цветных акцентов. Они одинаково стильно сочетаются как с лаконичными белыми кроссовками, так и с насыщенными зелеными, бордовыми, голубыми или темно-серыми.

Темно-синие джинсы – это классика, которая хорошо смотрится как с нейтральной обувью, так и с яркими деталями. Если хотите придать образу выразительности, обратите внимание на бордовые, красные или серебристые модели.



С какими кроссовками носить темно-синие джинсы / коллаж Елены Шевченко

Светло-серые джинсы стилистка советует сочетать с соответствующей холодной палитрой. Подойдут голубые, сиреневые, зеленые или бордовые кроссовки, которые придадут образу нужную акцентность без лишней пестроты.

Если планируете покупать новые кроссовки, то обратите внимание на неожиданный цвет, который ворвался в этом году в тренды.