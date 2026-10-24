Прощаемся с секущимися кончиками: как подстричь волосы дома – техника полировки

Если вы не профессиональный парикмахер, то сделать качественную модельную стрижку дома будет довольно сложно и даже невозможно. Но кое-что мы с вами все же можем сделать – немного обновить прическу и избавиться от секущихся кончиков.

Каждая женщина, которая хоть раз пыталась отрастить волосы, знает, как это может быть сложно, а когда желанная длина появляется, возникает другая проблема – секущиеся кончики. Посещение парикмахера нередко заканчивается минус пятью сантиметрами вместо обещанного "только кончики". В результате длина стоит на месте, а борьба за здоровые пряди превращается в замкнутый круг. Хорошо, что с челкой все немного проще, ведь она отрастает быстрее. Кстати, ловите технику, которая поможет подстричь челку-шторку.

К счастью, освежить прическу можно и без радикальных мер – например, используя технику полировки волос или Hair Dusting, которую легко освоить у себя дома, пишет Cosmopolitan.

Суть методики полировки заключается в том, что вы удаляете исключительно поврежденные, секущиеся волоски, торчащие в разные стороны, не укорачивая при этом общую длину и не изменяя форму прически.



Что такое техника полировки волос / Magnific

Техника полировки для прямых волос

Выровняйте и высушите пряди. На гладких волосах легче всего заметить волоски, которые выбиваются из общей массы. Разделите волосы на секции. Работайте с небольшими прядями по очереди, зафиксировав остальные зажимами. Метод жгута. Скрутите выбранную прядь в тугой жгут. Посеченные кончики сразу начнут торчать по всей его длине. Аккуратно срежьте ножницами эти кончики (не более 3 – 5 миллиметров). Также можно натянуть прядь пальцами и медленно проводить рукой вниз, подрезая выглядывающие волоски. Повторите процесс по всей голове.

Техника полировки для волнистых и вьющихся волос

Высушите локоны. Волосы не обязательно высушивать феном, но они должны быть на 100% сухими, чтобы был виден естественный завиток. Отделите мелкие пряди. Чем мельче будет прядь или отдельный локон, тем качественнее получится результат. Натяните завиток. Оберните прядь вокруг указательного или среднего пальца, создавая натяжение. Проводя пальцем вниз, срезайте волоски, которые расслоились и выбиваются из завитка.

Как часто нужно проводить полировку

Если вы регулярно пользуетесь плойками или проводите окрашивание волос, то процедуру полировки стоит проводить примерно раз в 1,5 месяца в перерывах между полноценными стрижками. Для тех, кто сводит к минимуму термическое воздействие, достаточно повторять манипуляцию раз в 2 – 3 месяца.

Полировка – это идеальный инструмент для поддержания ухоженного вида, но действительно ли она ускоряет рост волос? Читайте материал 24 Канала о том, растут ли волосы лучше после стрижки – это миф или реальность.