Если вы думали, что анималистика уже ничем не сможет удивить, то мода преподнесла неожиданный поворот. Рассказываем, какой черно-белый узор покорил стритстайл и как интегрировать его в свой гардероб, чтобы выглядеть дорого и современно.

Ранее мы уже рассказывали о главных трендовых принтах этого сезона, однако тогда в списке бесспорных фаворитов еще не было принта "под далматинца". Долгое время внимание модниц забирали привычные принты под леопарда, зебру или корову, оставляя пятнистый черно-белый рисунок в тени.



Как стильно носить принт под далматинца / Getty Images

Однако ближе к концу осени ситуация резко изменилась, и именно принт "под далматинца" неожиданно вырвался в лидеры и стал главным микротрендом холодных месяцев. Его секрет прост – графичность, лаконичная цветовая гамма и легкая игривость, которая освежает сдержанные осенне-зимние аутфиты.



Плащ с принтом "под далматинца" с красными аксессуарами / Фото с Pinterest

С чем и как носить принт "под далматинца", чтобы не перегрузить образ

Самый простой и безопасный способ подружиться с этим узором – построить образ вокруг монохромной базы. Поскольку сам принт состоит из контрастного сочетания белого или молочного фона и хаотичных черных пятен, он идеально сочетается с черными шерстяными штанами, белой рубашкой, серым кашемировым свитером или классическим денимом. Такой комплект позволяет вещи с пятнами стать главным акцентом, не создавая визуального шума.



Как носить принт "под далматинца" осенью / Фото с Pinterest

Если хочется добавить цвета, стилисты советуют сочетать далматинский принт с глубокими, насыщенными оттенками осенне-зимней палитры. Очень эффектно и дорого этот принт смотрится в сочетании с винным, бордовым, шоколадным, темно-зеленым или кобальтовым.

Особенно удачно такой дуэт смотрится в игре фактур – например, когда пушистое пальто или шуба из искусственного меха с пятнистым узором сочетается с гладкой кожей или плотным трикотажем.



С чем носить штаны с далматинским принтом / Фото с Pinterest

Тем, кто пока не готов к акцентной верхней одежде, платьям или штанам, стоит начать с аксессуаров. Сумка с принтом в стиле далматинца, обувь с коротким ворсом, шелковый платок на шею или даже перчатки способны оживить базовое черное пальто или тренч.



Модная шубка с принтом "далматинец" / Фото с Pinterest

Главное правило при работе с этим узором – не смешивать его в одном образе с другими яркими принтами и выбирать лаконичный крой вещей без лишнего декора, чтобы пятнистый рисунок смотрелся как стильная графика, а не театральный костюм.

В этом году в тренды также неожиданно ворвался принт под олененка Бэмби, который сейчас в различных вариациях носят модницы по всему миру.