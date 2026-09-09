В кожаной куртке и юбке: Селена Гомес продемонстрировала модный образ на осень

Не так давно Селена Гомес вернулась из летнего отпуска в Италии, где отдыхала вместе со своим мужем Бенни Бланко. А на днях певицу заметили уже в Лос-Анджелесе.

Знаменитость появилась на публике в стильном образе, который отлично подойдет для осени. На ее наряд обратил внимание журнал VOGUE.

Селена Гомес попала в объективы папарацци по дороге на ужин в ресторан San Vicente Bungalows. Для вечернего выхода Селена выбрала черную кожаную куртку без воротника и юбку-карандаш в тон. Наряд она дополнила черным клатчем и туфлями-лодочками, золотыми серьгами-кольцами и солнцезащитными очками в черепаховой оправе. В целом ее образ напоминал стиль героинь "Матрицы" – сдержанный, но в то же время эффектный.

Повторить такой look можно и самостоятельно. Укороченные куртки сейчас особенно актуальны, а черный цвет уже давно считается универсальной базой, поэтому такая вещь легко впишется в осенний гардероб. Сочетать ее можно с юбкой-карандашом, как у Селены, или же с джинсами и классическими брюками.

Кстати, накануне Кейт Миддлтон продемонстрировала модное платье, которое идеально подходит для осени.