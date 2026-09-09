Знаменитість з'явилась на публіці у стильному образі, який чудово підійде для осені. На її вбрання звернуло увагу видання VOGUE.

Селена Гомес потрапила в об'єктиви папараці дорогою на вечерю до ресторану San Vicente Bungalows. Для вечірнього виходу Селена обрала чорну шкіряну куртку без коміра та спідницю-олівець у тон. Вбрання вона доповнила чорним клатчем і туфлями-човниками, золотими сережками-кільцями та сонцезахисними окулярами з черепаховою оправою. Загалом її образ нагадував стиль героїнь "Матриці" – стриманий, але водночас ефектний.

Повторити такий look можна й самостійно. Вкорочені куртки зараз особливо актуальні, а чорний колір уже давно вважається універсальною базою, тому така річ легко впишеться в осінній гардероб. Поєднати її можна зі спідницею-олівцем, як у Селени, або ж із джинсами або класичними штанами.

До речі, напередодні Кейт Міддлтон показала трендову сукню, яка ідеально підходить для осені.